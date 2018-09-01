ABD'den İdlib hamlesi: Türkiye, İsrail, Ürdün
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in öncülüğündeki bir heyetin Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıkladı. Heyet, Rusya'nın İdlib'de planlanan muhtemel bir kimyasal saldırı provokasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaları ele almak üzere ziyaretlerde bulunacak.
Bakanlığın açıklamasında, "Ziyaretleri sırasında Jeffrey, Rusya'nın Suriye'de kimyasal saldırı düzenlenmesine ilişkin uluslararası planlar olduğu iddiasını ele alacak" ifadeleri yer aldı.
Sputnik'in haberine göre ziyaretlerin 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.
Rus yetkililer, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye askeri müdahaleyi tetiklemek için İdlib'de teröristler tarafından kimyasal saldırı mizanseni hazırlandığını iddia etmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle