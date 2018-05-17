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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
17.05.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

ABD’den Hizbullah yetkililerine yeni yaptırım

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ABD’den Hizbullah yetkililerine yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığının, Hizbullah’ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişlettiği, aralarında Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin yaptırım listesini güncellediği, Hüseyin el-Halil, İbrahim Emin El Seyyid, Naim Kasım, Muhammed Yezbak’ın Hizbullah Finansal Yaptırımları Düzenlemesinin İkincil Yaptırım Listesine eklendiği belirtildi. 

Açıklamada, "Özel Tanımlı Terörist Listesi'nde" yer alan Hasan Nasrallah'ın ise ayrıca "Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesine" de alındığı bilgisine yer verildi. 

Bu adımla Nasrallah'a yönelik yaptırımlar genişletilmiş oldu. 

DEAŞ'IN BATI AFRİKA KOLUNA YAPTIRIM
Açıklamada, ayrıca ağırlıklı olarak Mali, Nijer ve Burkina Faso’da aktif olan Büyük Sahra DEAŞ’ı, Büyük Sahel DEAŞ’ı ve İslami Sahel olarak da bilinen Batı Afrika DEAŞ’ı da yaptırım listesine alındığı ifade edildi. 

Büyük Sahra DEAŞ’ı olarak bilinen örgütün elebaşı Adnan Ebu Velid Sahravi'nin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi. 

DEAŞ terör örgütünün Batı Afrika’daki kolu olan grupla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanlığından yapıldı. 

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Büyük Sahra DEAŞ’ı olarak bilinen örgütün Yabancı Terör Örgütü Listesine alındığı ifade edilirken örgütün lideri olarak tanınan Adnan Ebu Velid Sahravi’nin de "Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesi’ne" alındığı belirtildi. 

Bu yaptırımlar kapsamında ABD ile ilişiği bulunanların bu şahıs ve grupla ilişki kurmaları yasaklandığı kaydedilen açıklamada örgütün ve elebaşı Sahravi’nin el-Kaide bağlantılı el Murabitun adlı gruptan ayrıldığını ve 2015 yılında DEAŞ’a biat ettiği bilgisine yer verildi. 

Büyük Sahra DEAŞ’ının ağırlıklı olarak Mali ve Nijer’de eylem yaptığı belirtilen açıklamada örgütün 4 Ekim 2017’de ABD askerlerine Nijer’de kurulan pusu dahil birçok eylemin sorumluluğunu üstlendiği ifade edildi.

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