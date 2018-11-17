ABD'den gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili ilk açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Washington Post Gazetesinin dile getirdiği "Emri Selman verdi" iddiasına cevap verdi. Bakanlıktan "Cinayetten kimin sorumlu olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşmadık" açıklaması geldi.
İDDİA NEYDİ?
ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürmüştü.
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