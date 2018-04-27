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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
27.04.2018 - 21:11, Son Güncelleme:

ABD'den flaş İran açıklaması: Mümkün görünmüyor

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ABD'den flaş İran açıklaması: Mümkün görünmüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde (Trump'ın) bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." dedi.

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Pompeo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran nükleer anlaşması hakkında Pompeo, ABD Başkanı Trump'ın söz konusu anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde (Trump'ın) bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Katıldığı ilk NATO toplantısında çok sıcak karşılandığını belirten Pompeo, "ABD'nin ittifak liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu bugün açıkça
ortaya koydum." değerlendirmesinde bulundu. Pompeo, müttefiklerin, temmuz ayında yapılacak NATO zirvesine kadar savunma harcamalarını milli gelirlerinin yüzde 2'sine çıkaracak planlarını sunması gerektiğini belirterek, "Ortak savunma daha fazla yük paylaşımı anlamını taşıyor." ifadesini kullandı.

'RUSYA TEHDİT EDİYOR'
Rusya'nın eylemleri karşısında NATO'nun her zaman önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Pompeo, "Rusya, müttefik ve ortakları hem askeri hem de demokratik kurumlara yönelik saldırgan kampanyalarıyla tehdit ediyor." diye konuştu.

Pompeo, Rusya'nın demokratik dünyaya katılmasını görmekten memnun olacağını söyleyerek, bu konuda tercihi Rusya'nın yapacağını anlattı.
NATO'nun açık kapı politikasına ABD'nin destek verdiğinin altını çizen Pompeo, aday ülkelerle ikili olarak ve NATO yapısı içerisinde beraber çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pompeo, yük paylaşımı ve savunma yatırımlarını geliştirmek, savunma ve caydırıcılığı güçlendirmek ve terörle mücadeleyi NATO zirvesinde öncelikli ele alınacak konular olarak sıraladı.

Öte yandan Pompeo, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bir araya gelmelerinden ötürü tebrik etti.

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