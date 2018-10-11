ABD’den ’Duruşmayı izliyoruz’ mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki akşam Washington’da Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü’nden (JINSA) ödül aldığı etkinlikte Türkiye ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu.
Amerikalı pastör Andrew Brunson ile ilgili soru üzerine “Yaklaşık 30 saat sonra duruşması var” sözleriyle gözlerinin bugünkü duruşmada olduğu mesajını veren Pompeo, “Çok geçmeden pastör Brunson ve eşinin ABD’ye döneceğinden umutluyuz” dedi. Pompeo, pastör Brunson’ın bugünkü duruşmada serbest bırakılması halinde bunun Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl etki edeceği sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu önemli bir adım olur. Ancak kimse yanılmasın, onu bu kadar zamandır tutmamaları gerekirdi. Bunu yapmaları iyi olur, doğru şeydir, Türkiye’nin insani olarak yapması gerekendir. Çok geçmeden pastör Brunson ve eşinin ABD’ye döneceğinden umutluyuz. Trump bu konuya odaklandı, yönetim bu konuya odaklandı. Çok geçmeden iyi bir sonuç göreceğimizden çok umutluyuz.”
“Türkiye, S-400 füzelerini alırsa F-35 uçakları gönderilecek mi?” sorusu üzerine ise Pompeo, “Bu soruya yanıt veremem. Başkanın alacağı kararların önüne geçmek istemem. Ancak Türkiye’den yapmasını istediğimiz bir dizi şey var. NATO misyonunun öngördüğü kuralların uygulanmasına katılmasına ihtiyacımız var” dedi.
Öte yandan dün öğle saatlerinde elçilik görevlisinin ziyaretinin ardından Brunson’ı önce kilise cemaatinden bir grup, sonra ise ABD Maslahatgüzarı Jeffery Hovenier, bir heyetle evinde ziyaret etti.
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