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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.02.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

ABD'den dikkat çeken Rusya ve Çin açıklaması: Tehditteki değişim...

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ABD'den dikkat çeken Rusya ve Çin açıklaması: Tehditteki değişim...

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan, "Kamuoyu Rusya ve Çin tehdidindeki değişimin farkında değil." dedi.

Shanahan, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Kamuoyu, Rusya ve Çin tehdidindeki değişimin farkında değil." diyerek, müttefiklerin söz konusu tehditlere karşı daha fazlasını yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile askeri mücadelede sona geldiğini, bundan sonraki sürecin ise kritik olduğunu vurgulayan Shanahan, "(Brüksel'deki) Görüşmelerimin bir kısmı bundan sonraki süreci nasıl destekleyeceğimizle ilgiliydi." dedi.

Shanahan, ABD'nin birliklerini Afganistan'dan çekme ihtimaline ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Askeri birliklerimizde tek taraflı azaltmaya gitmeyeceğiz, (diğer müttefiklerle) koordineli olacağız." ifadelerini kullandı.

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