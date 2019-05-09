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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

ABD'den dikkat çeken Kuzey Kore kararı: O program durduruldu

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ABD'den dikkat çeken Kuzey Kore kararı: O program durduruldu

ABD ile Kuzey Kore arasında yürütülen Kore Savaşı'nda (1950-1953) ölen ABD askerlerine ait kalıntıların iade edilmesi süreci askıya alındı.

BBC'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin ceset kalıntılarının iadesi programının, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlığa uğramasının ardından durdurulduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığının savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA dairesinin sözcüsü Chuck Prichard, Kuzey Koreli yetkililerin şubattan bu yana kendileriyle iletişim kurmadığını söyledi.

Prichard, "Nihayetinde, Kore Halkın Ordusu ile 2019 operasyonlarının muhtemel devamına ilişkin iletişim kurma çabalarımız askıya alındı. Saha operasyonlarını etkin biçimde planlayamayacağımız, koordine ve tatbik edemeyeceğimiz bir noktaya vardık." dedi.

Kuzey Kore geçen yıl Kore Savaşı sırasında yarımadada ölen 50'den fazla Amerikalı askerin kalıntılarını ABD'ye teslim etmişti.

Kalıntıların teslim edilmesi, Trump ile Kim arasında iyiye giden ilişkilerin göstergesi olarak nitelendiriliyordu.

Kore Savaşı sırasında 36 bin ABD askeri hayatını kaybetti. Washington yönetimi, 7 bin 700'den fazla askerin de kayıp olduğunu ifade ediyor. Bu askerlerin 5 bin 300'ünün Kuzey Kore tarafında kaybolduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

 

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