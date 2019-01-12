ABD’den çocuk gelinlerin pasaport başvurusuna onay

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’den çocuk gelinlerin pasaport başvurusuna onay
GeriDünya ABD’den çocuk gelinlerin pasaport başvurusuna onay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
12.01.2019 - 00:59, Son Güncelleme:

ABD’den çocuk gelinlerin pasaport başvurusuna onay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’den çocuk gelinlerin pasaport başvurusuna onay

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 2007- 2017 döneminde, çocuk yaştaki kişiler ile evlilikler yoluyla pasaport almak için yapılan binlerce başvuruyu onayladığı ortaya çıktı.

Associated Press (AP) ajansının ele geçirdiği hükümet verilerine göre, ABD'de son 10 yılda binlerce kişinin çocuk yaştaki kişilerle evlilikler yoluyla yaptığı pasaport başvuruları onaylandı.

ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi'nin 2017'de hazırladığı raporda, 2007-2017 döneminde 5 binden fazla yetişkin, çocuk yaştaki eşleri için evlilik yoluyla pasaport başvurusu yaparken, 3 bine yakın çocuk da kendisinden büyük eşleri için pasaport başvurusunda bulundu.

Çocuk yaştaki evlilikler nedeniyle en çok pasaport talebi Meksika'dan geldi. Bu ülkeyi Pakistan, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti ve Yemen takip etti.

Senato İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Wisconsin Eyaleti Senatörü Ron Johnson, söz konusu sayılara ilişkin "Bu bir problem teşkil ediyor. Bu kapatmamız gereken bir yasal boşluğu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KOCAM İÇİN BEN BİR PASAPORTTUM"

AP'ye konuşan bazı zorla evlendirilmiş kişiler, ABD'nin yumuşak evlilik yasaları ile ABD pasaportunun çekiciliği birleşince bu başvuruların arttığını savundu.

New York'ta büyüyen Pakistan asıllı Naila Amin, "Pasaportum hayatımı mahvetti. Pakistan'da 13 yaşında zorla evlendirildim ve 26 yaşındaki kocamın ABD'ye gelebilmesi için başvuruda bulundum. İnsanlar Amerika'ya gelebilmek için ölüyor. Ben onun (kocam) için bin pasaporttum." ifadelerini kullandı.

ABD'de göçmen vizesi ve yeşil kart alabilmek için iki aşama oluyor. Başvurular, ABD Göçmen ve Vatandaşlık Ofisinde değerlendirildikten sonra Dışişleri Bakanlığının onayına sunuluyor.

BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ YASAL

ABD Göçmen ve Vatandaşlık Yasası kapsamında, yurt dışından evlilik yoluyla ABD'ye gelecek kişiler için bir yaş sınırı olmadığından, Dışişleri Bakanlığının söz konusu başvuruları onaylamasında yasal olmayan bir durum söz konusu değil.

Başvuru aşamasında sadece, kişilerin kendi ülkelerindeki evliliklerinin kanuna uygun olup olmadığı ve ABD'de yaşayacakları eyaletteki yasallığı sorgulanıyor. Ancak ABD'nin göçmen sisteminin zorunlu evliliklere açık kapı mı bıraktığı ya da çocuk gelinler problemini doğurup doğurmadığı sorgulanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bolton'dan önemli açıklamalar

İngiliz Bakan'dan Brexit uyarısı

Trump'tan kritik vize açıklaması

Hollanda mahkemesinden FETÖ kararı