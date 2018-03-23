ABD'den Çin'e gözdağı! Savaş gemileri çok yaklaştı
ABD savaş gemisi USS Mustin, Çin'in Mischief Resifi'nde inşa ettiği yapay adanın hemen yanından geçti. Askeri üs kurulan söz konusu adada Çin'in savaş uçakları bulunuyor.
ABD'li yetkililerin Reuters'e yaptığı açıklamaya göre, ABD savaş gemileri bugün, Çin'in Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay bir adadan 12 deniz mili uzaklıkta bir "seyir özgürlüğü" operasyonu gerçekleştirdi.
İsminin gizlenmesi koşuluyl konuşan yetkililer, USS Mustin destroyerinin Spratly Adaları'ndaki Mischief Reef'e yakın olduğunu söyledi. Çin, bölgedeki komşularıyla alan üzerinde toprak anlaşmazlıkları yaşıyor.
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