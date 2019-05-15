ABD'den cami saldırısına tepki
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Connecticut eyaletinde New Haven Diyanet Camisi'ni hedef alan saldırıyı üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.
Büyükelçiliğin Twitter hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "Connecticut’taki Diyanet Camisi’ne yönelik saldırıyı üzüntüyle karşıladık. Dini kuruluşları hedef alan nefret dolu saldırılar dünyanın hiçbir yerinde hoşgörülemez. Ramazan ayını idrak eden Türk kökenli Amerikalılar da dahil olmak üzere bu saldırıdan etkilenen herkese geçmiş olsun."
Connecticut’taki Diyanet Camisi’ne yönelik saldırıyı üzüntüyle karşıladık. Dini kuruluşları hedef alan nefret dolu saldırılar dünyanın hiçbir yerinde hoşgörülemez. Ramazan ayını idrak eden Türk kökenli Amerikalılar da dahil olmak üzere bu saldırıdan etkilenen herkese geçmiş olsun https://t.co/LZoPhytKaV— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) May 15, 2019
EYALET VALİSİNDEN DESTEK
Connecticut Valisi Ned Lamont da camiyi ziyaret ederek soruşturmayı sürdüren polis ve itfaiye departmanından kundaklama hakkında bilgi aldı.
Lamont, olay yerinde bulunan New York ve Boston başkonsolosluklarından Türk yetkililere ve cami yönetimine, duyduğu üzüntüyü dile getirerek her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.
Vali Lamont, Twitter'dan da "Dini bir kuruma yapılan nefret dolu bu saldırı iğrenç ve dehşet verici. Devletimizde veya milletimizde bu saldırının yeri yoktur. Soruşturmanın sürdürülmesi ve sorumluların hesap vermesinden emin olmak için yerel yetkililerle çalışacağız." paylaşımında bulundu.
Soruşturmayı yürüten yerel yetkililer, kundaklamaya ilişkin bilgi paylaşımı için 2 bin 500 dolar, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Connecticut Ofisi de yangına sebep olan fail veya faillerin bulunması için 10 bin dolar ödül koyduğunu duyurdu.
Pazar günü saat 16.30 sularında caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başladığı belirtilen yangın, dış cepheden üçüncü kata ulaşmış, yerel itfaiye teşkilatının yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu kontrol altına alınabilmişti.
Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken büyük çapta hasar meydana geldiği tespit edilen camide, özellikle söndürme işlemi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği kaydedilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle