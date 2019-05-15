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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
15.05.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

ABD'den cami saldırısına tepki

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ABD'den cami saldırısına tepki

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Connecticut eyaletinde New Haven Diyanet Camisi'ni hedef alan saldırıyı üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "Connecticut’taki Diyanet Camisi’ne yönelik saldırıyı üzüntüyle karşıladık. Dini kuruluşları hedef alan nefret dolu saldırılar dünyanın hiçbir yerinde hoşgörülemez. Ramazan ayını idrak eden Türk kökenli Amerikalılar da dahil olmak üzere bu saldırıdan etkilenen herkese geçmiş olsun."


EYALET VALİSİNDEN DESTEK

Connecticut Valisi Ned Lamont da camiyi ziyaret ederek soruşturmayı sürdüren polis ve itfaiye departmanından kundaklama hakkında bilgi aldı.

Lamont, olay yerinde bulunan New York ve Boston başkonsolosluklarından Türk yetkililere ve cami yönetimine, duyduğu üzüntüyü dile getirerek her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Vali Lamont, Twitter'dan da "Dini bir kuruma yapılan nefret dolu bu saldırı iğrenç ve dehşet verici. Devletimizde veya milletimizde bu saldırının yeri yoktur. Soruşturmanın sürdürülmesi ve sorumluların hesap vermesinden emin olmak için yerel yetkililerle çalışacağız." paylaşımında bulundu.

Soruşturmayı yürüten yerel yetkililer, kundaklamaya ilişkin bilgi paylaşımı için 2 bin 500 dolar, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Connecticut Ofisi de yangına sebep olan fail veya faillerin bulunması için 10 bin dolar ödül koyduğunu duyurdu.

Pazar günü saat 16.30 sularında caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başladığı belirtilen yangın, dış cepheden üçüncü kata ulaşmış, yerel itfaiye teşkilatının yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu kontrol altına alınabilmişti.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken büyük çapta hasar meydana geldiği tespit edilen camide, özellikle söndürme işlemi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği kaydedilmişti.

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