Son dakika... ABD'den Brunson açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’de FETÖ davasından tutuklu Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson’ın bu ay bırakılmasının mümkün olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte New York’ta olan Pompeo, bu hafta Türk muhatapları ile Brunson konusunu görüşebileceklerine işaret etti.
Pompeo, Brunson’ın bir an önce serbest bırakılması konusunda Ankara’dan beklentiyi şu şekilde dile getirdi:
- (Brunson) bu ay bırakılabilir. Geçen ay bırakılmış olması gerekiyordu. Aslında bugün bırakılması gerek. Türklerle bu konuyu konuştuk, beklentimizi biliyorlar. Pastör Brunson ve Türkiye’de tutuklu diğer ABD vatandaşlarının hepsi serbest bırakılmalı. Ve bunun derhal yapılması gerekiyor.
- Eminim ki bu hafta bu konuda bazı görüşmelerimiz olacak. Ama yanlış anlaşılmasın Başkan Trump’ın bu masum insanlar konusunda talep ettikleri konusunda Türklerle halihazırda paylaşmadığımız bir şey yok. Bu masum insanlar yanlış bir şey yapmadı ve Türkiye’de tutulmaları yanlış.
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