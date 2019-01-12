‘ABD’den boşalan yeri Şam almalı’
RUSYA Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmesi sonucunda bölgede oluşacak boşluğu Şam yönetiminin doldurması gerektiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “2018 yılı sonrasında ABD Başkanı Trump, Amerikan kuvvetlerinin bu ülkeden çekileceklerini açıklamıştı. ABD liderinin bu niyeti bağlamında Şam rejimiyle Kürtler arasında diyalog kurulması büyük önem taşıyor. Çünkü bizim önceden de defalarca söylediğimiz gibi Kürtler Suriye toplumunun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kürtlerin adı geçen bölgelerde kontrolü Suriye yönetimine devretmesi Suriye’nin komşuları açısından güvenlik tehditlerini de bertaraf etmesi anlamına gelecektir” dedi. Basın toplantısında Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatına da değinen Zaharova, “Geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatı günümüzde de çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
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