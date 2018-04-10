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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
10.04.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nde oylama baskısı

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ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nde oylama baskısı

ABD Suriye’deki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin sunduğu karar tasarısının, Rusya’nın itirazına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nde oylanmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Peru'nun Daimi Büyükelçisi Gustavo Mesa-Cuadra, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzmanların Suriye'de kimyasal silahların kullanımına ilişkin bir karar tasarısı üzerine çalıştığını söyledi. Mesa-Cuadra, konsey üyelerinin de Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının bağımsız bir komisyon tarafından araştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Diplomatların AFP ajansına verdiği bilgiye göre, ABD ise kendi hazırladığı ve Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısının bugün oylanmasını istiyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Rusya’nın söz konusu karar tasarısını kabul etmemesine rağmen, metni oylamaya sunmak istediği aktarıldı.
ABD'nin Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısı, Duma’da en az 40 kişinin öldüğü bildirilen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaların araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bağımsız bir inceleme mekanizmasının kurulmasını öngörüyor. Tasarıda ayrıca, kimyasal silah kullanımı kınanıyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, ABD’nin sunduğu karar tasarısının "durumu daha da kötü bir hâle getireceği için kabul edilemeyecek unsurlar” içerdiğini belirterek metne tepki göstermişti.

Güvenlik Konseyi’nde bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için geçici üyelerin dokuzu ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan oluşan daimi üyelerin tamamının lehte oy kullanması gerekiyor. Rusya, Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye ilişkin karar tasarılarını bugüne kadar 11 kere veto etti.

"RUSYA İÇİN SUNULAN BİR YEM”

Avrupa Konseyi’nden BM uzmanı Richard Gowan, Rusya’nın karar tasarısını yine veto etme olasılığının yüksek olmasına rağmen ABD’nin oylama için ısrar etmesini "ABD'nin tasarısı, veto etmekten başka seçeneği bulunmayan Rusya için sunulan bir yem” sözleriyle değerlendirdi. Gowan, karar tasarısını Rusya’nın veto etmesinin de "askeri operasyon düzenlemek için ABD ve hatta Fransa için bir bahane olacağı” görüşünü savundu.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia ise Güvenlik Konseyi oturumu sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada askeri operasyon konusunda uyarıda bulunarak, “Burada duyduklarıma göre, korkarım çok ama çok tehlikeli olacak askeri seçenek üzerinde duruyorlar” demişti.

TRUMP’TAN UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye "güçlü” bir yanıtın verileceğini söyledi. Trump, ABD'li en üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye'ye “etkili bir karşılık verileceğini” belirtti.

Trump, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada da Suriye'de "sivillere yönelik menfur saldırıyı" kınadığını belirterek "Suriye konusunda önümüzdeki 24-48 saat içinde önemli kararlar verilecek" demişti. Bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Trump, "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız” şeklinde konuşmuştu.

TRUMP YİNE MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın iki gün içinde ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşerek, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları ele aldığı bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin “kimyasal silah kullanılması yasağının yine ihlal edilmesine karşı uluslararası toplumun güçlü bir tepki vermesini” desteklediği belirtildi.

Trump ve Macron'un Pazar akşamı yaptıkları görüşmede de Suriye’deki saldırıyı kınayarak, "güçlü bir cevap verme” konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

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