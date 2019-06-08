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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.06.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

ABD'den bir skandal daha: Açık destek

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ABD'den bir skandal daha: Açık destek

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia etti.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme planına açıkça destek verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 9 Nisan’daki erken genel seçim öncesi Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhak edileceği sözü verdiğinin hatırlatılması üzerine Friedman, "Mevcut şartlar altında İsrail’in hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail’in Batı Şeria’daki bazı bölgeleri tek taraflı ilhakını ilan etmesi durumunda ABD’nin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya ise Friedman, "Ne kadarının ilhak edileceği ve İsrail ve bölge için iyi olma gerekçesini anlamadan bu konuda bir görüşümüz yok." cümlelerine yer verdi.

İSRAİL’E YAKINLIĞI DİKKATİ ÇEKİYOR

Bu açıklamasıyla uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’in ilhak planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığı ile dikkati çekiyor. Yahudi asıllı olan Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.İsrail’in 1967’de ilhak ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunurken, söz konusu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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