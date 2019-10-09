ABD'den bir hamle daha! Kriz çıkaracak gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den bir hamle daha! Kriz çıkaracak gelişme
GeriDünya ABD'den bir hamle daha! Kriz çıkaracak gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
09.10.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

ABD'den bir hamle daha! Kriz çıkaracak gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den bir hamle daha! Kriz çıkaracak gelişme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdiklerini açıkladı.

Pompeo, bölgedeki gelişmelere ve alınan vize kısıtlaması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına devam ettiğini belirten Pompeo, "Bu sebeple, Sincan bölgesindeki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık Müslüman guruplara uygulanan şiddet ve tutuklamalardan sorumlu olduğunu düşündüğümüz Çin hükümeti ve Komünist parti mensuplarına vize kısıtlaması getirdik." ifadesini kullandı.

Pompeo, bölgedeki gelişmeleri incelemeye ve buna paralel olarak kapsamlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

RAHAT BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Çin'e, Sincan'daki tüm baskı politikalarını bitirmeleri çağrısında bulunan Pompeo, "ABD olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’ni Sincan’daki baskı kampanyasına derhal son vermeye, keyfi bir şekilde gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve yurt dışında yaşayan Çinli Müslümanları rahat bırakmaya çağırıyoruz. İnsan haklarının korunması çok önemlidir ve her ülke bu insan hakları yükümlülüklerine ve taahhütlerine saygı göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, dün, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskılara müdahil oldukları gerekçesiyle 28 Çinli teşekkülü, ticari kara listeye aldığını duyurmuştu.

Buna göre, kara listeye giren Çinli teşekküllerin, Washington yönetiminin onayı olmadan ABD şirketlerinden ürün satın alması yasaklanıyor.

NELER YAŞANDI?

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz ayında Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.
BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Dışişleri'nden İtalya'ya Berceto tepkisi
'İnsanları öldürmeyin, görüşelim'
Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti
İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına ilişkin açıklama