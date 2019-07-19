ABD’den Atina’ya ‘Doğu Akdeniz’ desteği
Yunanistan’da 7 Temmuz’da işbaşına gelen yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias önceki gün Washington’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. ABD Dışişleri, Atina’yı, ‘Doğu Akdeniz ve Balkanlar’daki istikrarın ana direği’ olarak nitelendirdi.
YUNANİSTAN’da temmuz ayındaki seçimlerde işbaşına gelen yeni hükümetin, dış politikadaki ilk icraatlarından biri Türkiye’ye karşı ABD’den destek istemek oldu. 7 Temmuz’da iktidara gelen Kriakos Miçotakis başkanlığındaki hükümetin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önceki gün Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Yeni hükümet programı henüz parlamentoda açıklanmamış ve güvenoyu almamışken Washington’a giden Bakan Dendias, Pompeo’ya, Ege ve Kıbrıs konularında Türkiye’yi şikayet etti.
ATİNA’NIN ABD’DEN TALEBİ
Pompeo ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Yunan bakan, “Türkiye’nin, Ege ile Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) egemenlik haklarına yönelik saldırganlığı konuları da dahil pek çok meseleyi konuştuk. Türkiye’nin saldırganlığı konusunda, ABD’nin Yunanistan’ı açık bir şekilde desteklemesini istedim” dedi. Dendias sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun olduğunda, ABD ile aramızda doğrudan bir iletişim kanalının kurulmasını da talep ettim. Not aldılar. Cevap verecekler.”
‘BÖLGE İSTİKRARININ ANA DİREĞİ’
Pompeo-Dendias görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “Bakan Pompeo, güçlü savunma işbirliğinin yanı sıra Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar’daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptı” dedi. Bununla beraber Ortagus, Pompeo’nun enerji projeleri kapsamında Doğu Akdeniz’deki ağın genişletilmesi amacıyla Yunanistan’a verdiği çabalar için teşekkür ettiğini aktardı.
TÜRKİYE KARŞITI VEKİLLE DE GÖRÜŞTÜ
YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Dendias, Demokrat Partili Senatör Bob Menendez ile de bir araya geldi. Menendez, ABD Senatosu’nda kabul edilen ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne silah ambargosunun kaldırılması da dahil Türkiye’ye karşı olan tasarının mimarı olarak nitelendiriliyor. Bakan Dendias, Yunan Başbakanı Kriakos Miçotakis ve hükümetin teşekkürlerini kendisine iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senatör Menendez için “Bu zat, Türkiye düşmanı olan bir zattır” ifadesini kullanmıştı.
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