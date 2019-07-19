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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den Atina’ya ‘Doğu Akdeniz’ desteği

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
ABD’den Atina’ya ‘Doğu Akdeniz’ desteği

Yunanistan’da 7 Temmuz’da işbaşına gelen yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias önceki gün Washington’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. ABD Dışişleri, Atina’yı, ‘Doğu Akdeniz ve Balkanlar’daki istikrarın ana direği’ olarak nitelendirdi.

YUNANİSTAN’da temmuz ayındaki seçimlerde işbaşına gelen yeni hükümetin, dış politikadaki ilk icraatlarından biri Türkiye’ye karşı ABD’den destek istemek oldu. 7 Temmuz’da iktidara gelen Kriakos Miçotakis başkanlığındaki hükümetin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önceki gün Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Yeni hükümet programı henüz parlamentoda açıklanmamış ve güvenoyu almamışken Washington’a giden Bakan Dendias, Pompeo’ya, Ege ve Kıbrıs konularında Türkiye’yi şikayet etti.

ATİNA’NIN ABD’DEN TALEBİ

Pompeo ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Yunan bakan, “Türkiye’nin, Ege ile Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) egemenlik haklarına yönelik saldırganlığı konuları da dahil pek çok meseleyi konuştuk. Türkiye’nin saldırganlığı konusunda, ABD’nin Yunanistan’ı açık bir şekilde desteklemesini istedim” dedi. Dendias sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun olduğunda, ABD ile aramızda doğrudan bir iletişim kanalının kurulmasını da talep ettim. Not aldılar. Cevap verecekler.”

‘BÖLGE İSTİKRARININ ANA DİREĞİ’

Pompeo-Dendias görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “Bakan Pompeo, güçlü savunma işbirliğinin yanı sıra Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar’daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptı” dedi. Bununla beraber Ortagus, Pompeo’nun enerji projeleri kapsamında Doğu Akdeniz’deki ağın genişletilmesi amacıyla Yunanistan’a verdiği çabalar için teşekkür ettiğini aktardı. 

TÜRKİYE KARŞITI VEKİLLE DE GÖRÜŞTÜ

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Dendias, Demokrat Partili Senatör Bob Menendez ile de bir araya geldi. Menendez, ABD Senatosu’nda kabul edilen ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne silah ambargosunun kaldırılması da dahil Türkiye’ye karşı olan tasarının mimarı olarak nitelendiriliyor. Bakan Dendias, Yunan Başbakanı Kriakos Miçotakis ve hükümetin teşekkürlerini kendisine iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senatör Menendez için “Bu zat, Türkiye düşmanı olan bir zattır” ifadesini kullanmıştı.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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