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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
09.08.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

ABD'den Almanya'ya baskı

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ABD'den Almanya'ya baskı

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi" ifadesini kullandı.

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Grenell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa seyahati öncesi Alman Haber Ajansı DPA’ya açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın dış ticaret fazlasını yurt içi amaçlar için harcadığını kaydeden Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi." dedi.

Grenell, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher'in, "Polonya, Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 2’sini NATO’ya askeri harcamalar için ayırma taahhüdünü yerine getiriyor. Almanya ise bunu yapmıyor. Biz, Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’da konuşlandırılmasından memnun oluruz” ifadelerine atıfta bulunarak, “Başkan Trump haklı, Georgette Mosbacher de haklı." diye konuştu.

AVRUPA'DA EN FAZLA ABD ASKERİ ALMANYA'DA

ABD'nin, Almanya'da 35 bin asker ve 17 bin sivil personeli bulunuyor.

ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki askerlerinin komuta merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde yer alıyor. ABD'nin Almanya'daki en önemli üssü Ramstein'de ve Avrupa’da en büyük askeri eğitim yeri ise Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr’de bulunuyor.

ABD, Almanya'dan GSYH'sinin yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırmasını istiyor.

Almanya ise GSYH'sinin yüzde 1,36’sını askeri harcamalara ayırıyor.

Almanya'nın Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde de çekilmesini isteyen ABD, ayrıca, Almanya'dan, Suriye'de kara birliğine ve Hürmüz Boğazı’nda ise askeri deniz gücü misyonuna destek vermesini de talep ediyor.

ABD Başkanı Trump, 24 Ağustos'ta, G7 Zirvesi'ne katılmak amacıyla Fransa'nın sahil beldesi Biarritz'e gelecek ve burada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Zirve sonrasında Trump'ın, Danimarka ve Polonya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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