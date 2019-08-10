ABD’den Almanya’ya: Askerlerimizi çekeriz
ABD, Almanya’ya karşı NATO’ya askeri harcamalarını artırması konusunda ses tonunu yükseltti.
ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, artış olmaması durumunda Amerikan askerlerini Almanya’dan kısmen çekeceklerini söyledi. NATO, ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sini bulmasını esas alıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Almanya’nın gayrisafi milli hasılasının yüzde 2’sini askeri harcamalara ayırmasını istiyor. ABD, Hürmüz Boğazı’nda askeri misyona katılmayı reddeden Almanya’ya karşı bu baskıyı artırdı. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Büyükelçi Grenell, “Almanya dış ticaret fazlasını yurtiçi amaçlar için harcarken, Amerikan vergi mükelleflerinin 50 bin askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek, gerçekten hakaret” dedi. Almanya, ABD’nin Avrupa’da en fazla asker bulundurduğu ülke. Tam 35 bin Amerikan askeri Almanya’da konuşlu. Almanya’nın askeri harcaması gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1.36’sını buluyor. Hükümet 2024’e kadar bu oranı yüzde 1.5’e çıkarmayı planlıyor.
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