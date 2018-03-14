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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerABD'den Kıbrıs'taki doğalgaz gerilimi ile ilgili açıklama
Dünya ABD'den Kıbrıs'taki doğalgaz gerilimi ile ilgili açıklama
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LEFKOŞA (AA)
14.03.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

ABD'den Kıbrıs'taki doğalgaz gerilimi ile ilgili açıklama

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ABD'den Kıbrıs'taki doğalgaz gerilimi ile ilgili açıklama

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty, Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, ABD’nin Türkiye ile iletişim içerisinde olduğunu ve ExxonMobil’in bölgedeki faaliyetleri esnasında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini söyledi.

Büyükelçisi Kathleen Doherty, Lefkoşa ara bölgede basın toplantısı düzenledi. ABD'nin, Ada etrafında keşfedilen doğalgaz kaynaklarının adil bölüşülmesi gerektiğini desteklediğini belirten Doherty, “ABD, Ada'nın gaz ve petrol kaynaklarının diğer tüm doğal kaynakları gibi kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurgulamıştır." diye konuştu.

“Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir çözüm, doğal kaynakların geliştirilmesi ve bunlardan tüm Kıbrıslıların faydalanması için çok önemli rol oynayacaktır.” diyen Büyükelçi Doherty, enerji alanında gelişmelerin yıllar alabileceğini ve pek çok etkene bağlı olduğunu anlattı.

Büyükelçi Doherty, Doğu Akdeniz’de keşfedilen kaynakların bölge ülkelerini birbirine bağlayıp bütünleştirebileceğini, doğal zenginliklerin getireceği refahın demokrasiyi güçlendireceğini, siyasi ve ekonomik istikrar getireceğini dile getirdi.

ABD'NİN MÜZAKERELERE DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Ada’daki taraflara eldeki zamanı iki toplumlu, iki bölgeli federal bir yapıyı oluşturacak bir anlaşmaya ulaşmak için kullanma çağrısında bulunan Doherty, müzakerelerin son döneminde kayda değer ilerleme kaydedildiğine inandıklarını, ABD’nin müzakerelere desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Müzakerelerin ileriye taşınması için ortada somut zemin bulunduğuna dikkati çeken Doherty, çözüme ulaşmak için tarafları teşvik edecek bölgede pek çok gelişmelerin yaşandığının altını çizdi.

Doherty, uluslararası petrol ve gaz şirketi ExxonMobil’in bu yılın son çeyreğine kadar kazı yapmayı düşünmediğini, öncelikle odaklanılması gereken konunun Kıbrıs sorunun çözümü olduğunu söyledi.

ABD’nin Türkiye ile iletişim içerisinde olduğunu ve ExxonMobil’in bölgedeki faaliyetleri esnasında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini dile getiren Büyükelçi Doherty, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmekte olduğunu belirtti.

ABD YETKİLİSİNİN ADA'YI ZİYARETİ

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in cuma günü Ada'ya yapacağı ziyarete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Doherty, Mitchell'in Ada'ya ziyaretinin Atina dahil bölgeye gerçekleştireceği temasların bir ayağı olduğunu kaydetti. 

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