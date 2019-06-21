ABD'den acil toplantı çağrısı
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni İran konusunda acil toplantıya çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini, ancak 150 kişinin hayatını kaybedebileceği bilgisini alınca saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıklamıştı... ABD İran'kla yaşanan gerilimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taşıyor.
"SAVAŞ İSTEMİYORSA..."
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina bugün yaptığı açıklamada ABD yönetimine, savaş istemiyorsa yaptırımları hafifletme çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımlarının devamının savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.
Aşina açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Amerikalılar savaş ve yaptırımların madalyonun iki yüzü olduğunu ve birbirinden farkı olmadığını bilmelidir. Yaptırımların devamıyla ister istemez savaşa gidiyorsunuz. Savaş istemiyorsanız yaptırımlarla ilgili bir şeyler düşünmelisiniz."
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