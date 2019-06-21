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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.06.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

ABD'den acil toplantı çağrısı

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ABD'den acil toplantı çağrısı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni İran konusunda acil toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini, ancak 150 kişinin hayatını kaybedebileceği bilgisini alınca saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıklamıştı... ABD  İran'kla yaşanan gerilimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taşıyor.

"SAVAŞ İSTEMİYORSA..."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina bugün yaptığı açıklamada ABD yönetimine, savaş istemiyorsa yaptırımları hafifletme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımlarının devamının savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aşina açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerikalılar savaş ve yaptırımların madalyonun iki yüzü olduğunu ve birbirinden farkı olmadığını bilmelidir. Yaptırımların devamıyla ister istemez savaşa gidiyorsunuz. Savaş istemiyorsanız yaptırımlarla ilgili bir şeyler düşünmelisiniz."

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