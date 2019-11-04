ABD'den 40. yıl yaptırımı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den 40. yıl yaptırımı
GeriDünya ABD'den 40. yıl yaptırımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
04.11.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

ABD'den 40. yıl yaptırımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den 40. yıl yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40'ıncı yıl dönümünde İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in oğlu Mucteba Hamaney, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri dahil 9 üst düzey İranlı yetkiliye yaptırım uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran Genelkurmay Başkanı dahil, İran rejiminin radikal ajandasını yürüten İran'ın seçilmemiş lideri Ali Hamaney tarafından atanan veya onun adına çalışan 9 kişiyi yaptırım listesine aldı." ifadesine yer verildi.

"İran rehineleri krizinin 40'ıncı yılına denk gelen adım" başlığıyla yayımlanan açıklamada, bu yaptırımların Hamaney'in askeri ve dış politika danışmanlarına akan fonları dondurmak üzere uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, OFAC'ın, eski İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yi de daha önce yaptırım listesine aldığı hatırlatılarak, mart 2019'da bu göreve atanan Reisi'nin de ülkedeki sıradan suçlulara yönelik idamlardan dolayı yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İran'da 18 yaşın altında 90 kişinin idam listesinde olduğu anımsatıldı.

Hameney'in oğlu Mucteba'nın da seçilmediği ve hükümet tarafından atanmadığı halde resmi olarak babasını temsil etmesi nedeniyle listeye aldığı vurgulanan açıklamada, Mucteba'nın ayrıca İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri ile yakın ilişkisinin de dikkate alındığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri'nin de Hamaney tarafından atanması ve İran ordusunun faaliyetlerinden sorumlu yetkili olması nedeniyle listeye dahil edildiği kaydedilen açıklamada, İran Devrim Muhafızlarının da daha önce ABD tarafından yaptırım listesine alındığı ve terör örgütü olarak tanındığı hatırlatıldı.

Bunlar dışında, Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Mucteba Hamaney'in kayınpederi ve Ali Hamaney'in danışmanı Gulam Ali Hadad Adil de yaptırım listesinde yer aldı.

Yaptırım listesinde ayrıca, Hamaney'in savunma sanayi danışmanı Tuğgeneral Hüseyin Deghan, İran'ın en kritik askeri üssü olan Hatem-ül-Enbiya Merkez Üssü Komutanlığına atanan İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Raşid, Hamaney'in sağ kolu olarak bilinen Vahid Haganiyan ile Özel Kalem Müdürü Muhammed Golpayegani de bulunuyor.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Beyaz Saray Sözcülüğünce gün içinde yapılan açıklamada da İran yönetiminin bugün hala "başarısız olduğu dış politikada piyon olarak kullanmak için masum sivilleri hedef aldığı" vurgulanarak, "İran'a bu tutumunu ve diğer düşmanca davranışlarını değiştirene kadar felç edici yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

ABD İLE İRAN'I SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN REHİNE KRİZİ

Ayetullah Humeyni'nin "casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım 1979'da, kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edilmişti.
10 Şubat 1979 devriminin ardından Humeyni'nin "birincisinden daha büyük bir devrim" olarak nitelendirdiği olaydan sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atılmıştı.

Modern dünya diplomasi tarihinde en uzun diplomatik rehine krizi olarak kayıtlara geçen olayda, Büyükelçiliği işgal eden silahlı gruplar, gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bırakmış ve 52 kişiyi de 444 gün boyunca rehin tutmuştu.

ABD ile İran arasında uzun süren Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981'de varılan anlaşmanın resmen imzalanmasıyla rehinelerin bırakılması kabul edilmiş ve 21 Ocak 1981'de esirlerin teslimi Almanya'daki bir Amerikan askeri havaalanında gerçekleştirilmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.11.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle