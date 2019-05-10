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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
10.05.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

ABD'deki Wikileaks soruşturmasında tahliye

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ABD'deki Wikileaks soruşturmasında tahliye

ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan hüküm giyen, eski ABD askeri Chelsea Manning, Wikileaks'i soruşturan federal büyük jüriye ifade vermeyi reddettiği için 2 aydır tutulduğu cezaevinden salıverildi.

Avukatları, mahkeme kararına uymama suçlamasıyla 62 gündür Virginia'da Alexandria Cezaevi'nde gözaltında tutulan 31 yaşındaki Manning'in serbest bırakıldığını açıkladı.

Manning'in, mevcut büyük jürinin görev süresi sona erdiği için serbest kaldığı, cezaevinden ayrılır ayrılmaz yeni büyük jüriye 16 Mayıs'ta ifade vermesi talebiyle mahkeme celbi aldığı belirtildi.

Chelsea Manning'in yine soruları yanıtlamayı reddedeceği ve tekrar hapse girme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Eski ABD askeri Manning, 2010'da gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırmış, 2013'te 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama, 7 yıl cezaevinde kalmasının ardından Manning'i Ocak 2017'de affetmişti.

Manning, hapiste cinsiyet değiştirdikten sonra ismi olan Bradley yerine Chelsea'yi seçti.

ABD Adalet Bakanlığı geçen ay Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, Chelsea Manning ile gizli anlaşma yapma suçlaması yöneltmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Londra'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Assange'ın "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi hırsızlığı" olayında rol aldığı, Manning ile Wikileaks'e gizli kayıtların aktarılması için telefon görüşmeleri yaptığı, bu görüşmeler esnasında Assange'ın kendisine daha fazla bilgi sağlaması için Manning'i cesaretlendirdiği iddia edilmişti.

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