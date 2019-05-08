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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.05.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı

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ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı

Kaliforniya'da bir veli, oğlunun Georgetown Üniversitesine sporcu statüsünde kabul edilmesi için, Gordon Ernst adlı tenis antrenörüne 400 bin dolar rüşvet ödediğini itiraf etti.

ABD'de geçen ay patlak veren üniversitelere öğrenci kabullerinde rüşvet skandalında, Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir özel sektör yöneticisi, çocuğunun üniversiteye kabul edilmesi için aracılara rüşvet verdiğini kabul etti.

Kaliforniya'da bir halka ilişkiler şirketinde yöneticilik yapan Stephen Semprevivo, oğlunun Georgetown Üniversitesine sporcu statüsünde kabul edilmesi için, Gordon Ernst adlı tenis antrenörüne 400 bin dolar rüşvet ödediğini itiraf etti.

Daha önce Stanford Üniversitesine kabul edilen Yusi Zhao adlı Çinli kız öğrencinin ailesi, skandalın odağındaki, öğrencileri sahte sporcu statüsünde göstererek üniversitelere kabul edilmelerine aracılık eden danışmanlık firmasının yetkilisi William Singer'a 6,5 milyon dolar ödeme yaptığını belirtmişti.

ÜNİVERSİTELERDE RÜŞVET SKANDALI

Boston eyaletindeki federal savcılar, geçen ay, 2011-2019 döneminde çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptıkları gerekçesiyle aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının da bulunduğu 50 kişiye dava açmıştı.

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketinin, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladığı ayrıca üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek öğrencilerin yerine başka kişileri soktuğu belirtilmişti.

Aralarında ünlü oyuncu Felicity Huffman'ın da bulunduğu birçok aile, geçen ayın başında, haklarındaki suçlamaları kabul edeceklerini açıklamıştı.

Amerikan basınında geçen ay yer alan habere göre, rüşvet skandalı nedeniyle devam eden davada yargılanan 16 kişi hakkındaki ithamlara, "kara para aklama" suçlaması da eklenmişti.

Söz konusu 16 kişi arasında, kızlarının Güney California Üniversitesine kabul edilmesi için 500 bin dolar rüşvet vermekle suçlanan Hollywood yıldızı Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli de bulunuyordu.

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