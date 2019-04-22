ABD'deki Müslümanların yıllık kongresine büyük ilgi

Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ile Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da ortaklaşa düzenlenen Müslümanların yıllık kongresi sona erdi.

Bu yılki ana teması "İnsanlığı İyileştirmek: İslam'dan Dersler" olarak belirlenen, Walter E. Washington Kongre Merkezi'ndeki programda, ABD'nin 50 eyaletinden on binlerce Müslüman bir araya geldi.

Cuma günü başlayan ve 3 gün süren kongrede İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi son zamanların gündemdeki konuları öne çıkarken, programın son gününe denk gelen Sri Lanka'daki terör saldırıları kınandı.

"BU SALDIRILAR DİĞER DİNLERE DE YAPILAN SALDIRILAR OLARAK GÖRÜLMELİ"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sri Lanka'daki saldırıları en şiddetli bir biçimde kınadıklarını belirterek, "Bu saldırılar sadece Hristiyan dünyasına değil, diğer dinlere de yapılan saldırılar olarak görülmelidir. Uyum ve anlayışa en fazla ihtiyacımız olan şu zamanda bu tip saldırılar düşmanlıkları arttırır. Çok dinli çok ırklı bir toplum haline dönüştüğümüz bu çağda, bu tip saldırılarla toplumun bölünmesine müsaade etmemeliyiz." diye konuştu.

ICNA Araştırma Direktörü Muhammed Tarık Rahman da Sri Lanka'daki saldırıların yürekleri parçaladığını belirterek, "Hangi dine ait olduğuna bakmaksızın, bu saldırıları şiddetle kınıyor ve Sri Lanka toplumunun yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. En son Yeni Zelanda'da olan terörist saldırılar ile Sri Lanka'daki korkunç saldırılar birbiriyle bağlantılı görülmelidir çünkü hepimiz insanlık ailesine mensubuz." ifadelerini kullandı.

"REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ"

Başarılı bir kongre ve fuar programı gerçekleştirdiklerini belirten Rahman, 24 binden fazla kişi ile bu yıl ilk defa rekor düzeyde bir katılım olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir yanından gelmiş ABD'de yaşayan, her ülke, renk ve ırktan Müslüman toplum kongrede buluştu. İslam ümmetinin genel bir resmini görmek isteyen, kongredeki katılımcılara bakabilir." ifadelerini kullandı.

Rahman ayrıca, bu yıl katılımcıların çoğunun 40 yaşın altında olduğuna da dikkati çekerek, "Gençlerimizin Kongre'ye ilgisi toplumumuzun geleceği açısından gerçekten çok önemli. Diğer önemli bir nokta da kadınların da katılımının bu sene erkeklerden daha fazla olduğunu gördük. Genelde azınlıkta kalan bu iki kesimin ilgisi bizi gerçekten sevindirdi." dedi.

TÜRK STANTLARINA YOĞUN İLGİ

150'den fazla konuşmacı ve akademisyenin İslamofobi, eğitim, aile, medya gibi birçok alana yönelik yaptığı sunumların yanı sıra kongre alanında ticari firmaların ve sivil toplum örgütlerinin kurduğu yüzlerce stant misafirlerin ilgi odağı oldu.

Başta Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Turken Vakfı ve Zakat Foundation gibi organizasyonlar açtıkları stantlarda katılımcılara çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bu yıl 4'üncü kez ICNA kongresine katıldıklarını söyleyen TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, "Bu sene Türkiye'den ABD'ye okumaya gelen 20 öğrencimizle geldik. ABD'de yaşayan Müslüman toplumu görmeleri onlar için çok ilginç ve güzel bir deneyim oldu." dedi.

SOSYAL ADALET İÇİN BEYAZ SARAY'A YÜRÜNDÜ

Kongrenin sonunda, ICNA bünyesindeki "Sosyal Adalet" platformu öncülüğünde bir grup Müslüman, kongre alanından Beyaz Saray'a doğru slogan ve ellerindeki pankartlarla protesto yürüyüşü yaptı.

Protestoyu organize eden aktivistlerden Linda Sarsour, Trump'ın sosyal adalet karşıtı ayrımcı politikalarını protesto etmek ve herkes için adalet istemek için yürüdüklerini belirtti.

İlk olarak 1968'de ABD'deki Hindistan alt kıtası kökenli Müslümanlar tarafından kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977 yılında daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanlar'ı bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993 yılında kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere yılda iki defa büyük katılımlı kongre ve fuar düzenliyor.