ABD'deki Müslümanların yıllık kongresine büyük ilgi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'deki Müslümanların yıllık kongresine büyük ilgi
GeriDünya ABD'deki Müslümanların yıllık kongresine büyük ilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
22.04.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

ABD'deki Müslümanların yıllık kongresine büyük ilgi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'deki Müslümanların yıllık kongresine büyük ilgi

ABD'nin başkenti Washington'da ICNA ile MAS tarafından ortaklaşa düzenlenen Müslümanların yıllık kongresine, 24 binden fazla kişi ile bu yıl rekor düzeyde katılım gerçekleşti.

Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ile Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da ortaklaşa düzenlenen Müslümanların yıllık kongresi sona erdi.

Bu yılki ana teması "İnsanlığı İyileştirmek: İslam'dan Dersler" olarak belirlenen, Walter E. Washington Kongre Merkezi'ndeki programda, ABD'nin 50 eyaletinden on binlerce Müslüman bir araya geldi.

Cuma günü başlayan ve 3 gün süren kongrede İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi son zamanların gündemdeki konuları öne çıkarken, programın son gününe denk gelen Sri Lanka'daki terör saldırıları kınandı.

"BU SALDIRILAR DİĞER DİNLERE DE YAPILAN SALDIRILAR OLARAK GÖRÜLMELİ"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sri Lanka'daki saldırıları en şiddetli bir biçimde kınadıklarını belirterek, "Bu saldırılar sadece Hristiyan dünyasına değil, diğer dinlere de yapılan saldırılar olarak görülmelidir. Uyum ve anlayışa en fazla ihtiyacımız olan şu zamanda bu tip saldırılar düşmanlıkları arttırır. Çok dinli çok ırklı bir toplum haline dönüştüğümüz bu çağda, bu tip saldırılarla toplumun bölünmesine müsaade etmemeliyiz." diye konuştu.

ICNA Araştırma Direktörü Muhammed Tarık Rahman da Sri Lanka'daki saldırıların yürekleri parçaladığını belirterek, "Hangi dine ait olduğuna bakmaksızın, bu saldırıları şiddetle kınıyor ve Sri Lanka toplumunun yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. En son Yeni Zelanda'da olan terörist saldırılar ile Sri Lanka'daki korkunç saldırılar birbiriyle bağlantılı görülmelidir çünkü hepimiz insanlık ailesine mensubuz." ifadelerini kullandı.

ABDdeki Müslümanların yıllık kongresine büyük ilgi

"REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ"

Başarılı bir kongre ve fuar programı gerçekleştirdiklerini belirten Rahman, 24 binden fazla kişi ile bu yıl ilk defa rekor düzeyde bir katılım olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir yanından gelmiş ABD'de yaşayan, her ülke, renk ve ırktan Müslüman toplum kongrede buluştu. İslam ümmetinin genel bir resmini görmek isteyen, kongredeki katılımcılara bakabilir." ifadelerini kullandı.

Rahman ayrıca, bu yıl katılımcıların çoğunun 40 yaşın altında olduğuna da dikkati çekerek, "Gençlerimizin Kongre'ye ilgisi toplumumuzun geleceği açısından gerçekten çok önemli. Diğer önemli bir nokta da kadınların da katılımının bu sene erkeklerden daha fazla olduğunu gördük. Genelde azınlıkta kalan bu iki kesimin ilgisi bizi gerçekten sevindirdi." dedi.

TÜRK STANTLARINA YOĞUN İLGİ

150'den fazla konuşmacı ve akademisyenin İslamofobi, eğitim, aile, medya gibi birçok alana yönelik yaptığı sunumların yanı sıra kongre alanında ticari firmaların ve sivil toplum örgütlerinin kurduğu yüzlerce stant misafirlerin ilgi odağı oldu.

Başta Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Turken Vakfı ve Zakat Foundation gibi organizasyonlar açtıkları stantlarda katılımcılara çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bu yıl 4'üncü kez ICNA kongresine katıldıklarını söyleyen TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, "Bu sene Türkiye'den ABD'ye okumaya gelen 20 öğrencimizle geldik. ABD'de yaşayan Müslüman toplumu görmeleri onlar için çok ilginç ve güzel bir deneyim oldu." dedi.

ABDdeki Müslümanların yıllık kongresine büyük ilgi

SOSYAL ADALET İÇİN BEYAZ SARAY'A YÜRÜNDÜ

Kongrenin sonunda, ICNA bünyesindeki "Sosyal Adalet" platformu öncülüğünde bir grup Müslüman, kongre alanından Beyaz Saray'a doğru slogan ve ellerindeki pankartlarla protesto yürüyüşü yaptı.

Protestoyu organize eden aktivistlerden Linda Sarsour, Trump'ın sosyal adalet karşıtı ayrımcı politikalarını protesto etmek ve herkes için adalet istemek için yürüdüklerini belirtti.

İlk olarak 1968'de ABD'deki Hindistan alt kıtası kökenli Müslümanlar tarafından kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977 yılında daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanlar'ı bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993 yılında kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere yılda iki defa büyük katılımlı kongre ve fuar düzenliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

ABD uyardı: Yeni saldırılar olabilir!

Sri Lanka Başbakanı'ndan çarpıcı sözler

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a çıktı

Kolombiya'da toprak kayması felaketi