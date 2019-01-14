ABD’deki kar fırtınası eyalet eyalet geziyor
ABD’nin Ortabatı eyaletlerini vuran kar fırtınası, günlük hayatı felç etti.
Kansas ve Nebraska’da başlayan kar fırtınası önceki gün Missouri, Iowa, Illinois ve Indiana eyaletlerini de etkisi altına almaya başladı. Ülkenin ortabatı eyaletlerinde etkili olan kar fırtınasına yollarda yakalanan 5 sürücünün de hayatını kaybettiği açıklandı. Sadece Missiouri eyaletinde yaklaşık 2 bin sürücünün yollarda mahsur kaldığı belirtiliyor.
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