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    ABD'de yürütülen Rusya soruşturmasında yeni gelişme

    AA
    25.02.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

    ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Demokratların Başkan Donald Trump hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına ilişkin kaleme aldığı gizli belgenin kamuoyuyla paylaşılmasına izin verdi.

    İstihbarat Komitesi, şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'ın "belgenin hazır olmadığı" yönündeki itirazları sonucu açıklanmasına uygun görmediği belgelerin kamuoyuyla paylaşılabileceğine karar verdi.

    Cumhuriyetçilerin "FBI ve Adalet Bakanlığı'nın Trump soruşturmasını yürütürken kendilerine verilen sınırların dışına çıktığı" iddiasıyla kaleme aldığı yazıya karşılık Demokratların hazırladıkları belge, "ülke güvenliği riski" gerekçesiyle Beyaz Saray engeline takılmıştı.

    Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn, Komiteye bir mektup yollayarak Demokratların kaleme aldığı gizli belgenin, kamuoyuyla paylaşılmaya hazır
    olmadığını belirtmiş ve "Başkan belgenin yayınlanmasını destekliyor fakat çok sayıda kaygıları var. Bunlar özellikle ulusal güvenlik ve güvenlik güçlerimizin çıkarlarıyla alakalıdır." ifadelerine yer vermişti.

    Daha önce Rusya soruşturmasını yürüten ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde derlenen belgede FBI, Trump'ın eski dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin süreci yanlış yönlendirmek ve suistimal etmekle suçlanıyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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