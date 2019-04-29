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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.04.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

ABD'de yeniden görülmüş acil durum ilan edilmişti... İşte son durum

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ABD'de yeniden görülmüş acil durum ilan edilmişti... İşte son durum

ABD'nin başta New York olmak üzere birçok eyaletinde süren ve son 25 yılın en büyüğü olarak nitelendirilen kızamık salgınında, yıl başından bu yana görülen vaka sayısı 704'ü buldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bugün ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgını ile ilgili güncel rakamları açıkladı.

Açıklamada, New York başta olmak üzere ülkenin 22 eyaletinde görülen salgında, 2019 başından bu yana 704 kızamık vakasına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, 44 kişinin hastalığa başka bir ülkeye seyahatleri esnasında yakalandığı belirtilirken, en çok vakanın aşı olmayı reddeden Ortodoks Yahudiler arasında görüldüğü vurgulandı.

Kızamık salgınında şu ana kadar herhangi bir ölüm vakası olmadığına işaret edilen açıklamada, 66 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ABD'de bu yıl başından beri rastlanılan kızamık vakaları son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor.

ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuş ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden nüksetmişti.

NEW YORK'TA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edilmişti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brooklyn'de ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirildiğini bildirmişti.

New York'un Rockland bölgesinde geçen ay kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

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