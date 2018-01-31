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    ABD'de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

    AA
    31.01.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir trenin damperli bir çöp kamyonuna çarptığı, kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

    Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde kaza yaptı.

    ABDde vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

    Dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

    TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

    ABDde vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

    Trenin bazı vagonlarının raydan çıkmasına neden olan kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Trendeki Cumhuriyetçi temsilcilerin katılmak üzere yola çıktıkları Batı Virginia'daki 3 günlük parti toplantısına, Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de gelmesinin beklendiği ifade edilmişti. 

     

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    Etiketler: ABD , vekil , kaza
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