ABD'den Türkiye karşıtı yeni hamle!
ABD Senatosu, senatoya sunulan bir harcama tasarısına Türkiye'nin F-35 almasını engelleyecek madde koydurdu. Madde kabul edilirse Türkiye S-400 alırsa, F-35 satışı engellenecek.
NTV’nin haberine göre, ABD Senatosu'ndan F-35'lerle ilgili kritik bir karar daha geldi. Senato Alt Komisyonu yeni bir harcama yasa tasarısına Türkiye'nin F-35 uçaklarını almasını engelleyecek bir madde getirdi.
Tasarıya, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi maddesi eklendi.
Değişiklik önerisi, 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası'na dahil edildi. Komisyonun kabul ettiği öneri yasalaşırsa, Türkiye'nin Ruslardan S-400 satın aldığı taktirde F-35'lerin satışı ve teslimatı engellenecek.
Askeri harcama tasarısının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.
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