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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.10.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

ABD'de Türkiye karşıtı tasarı veto edildi

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ABD'de Türkiye karşıtı tasarı veto edildi

ABD'nin California eyaletinde Ermeni iddiaları gerekçe gösterilerek kamu çalışanlarının emeklilik fonlarıyla Türkiye'nin finansal araçlarına yatırımını yasaklamayı öngören ve yasama organlarından geçen tasarı Vali Jerry Brown tarafından veto edildi.

ABD'nin California eyalet meclisinde, Ermeni iddialarının Türkiye tarafından kabul edilmemesi gerekçe gösterilerek sunulan ve kamu çalışanları emeklilik fonlarıyla Türkiye'deki finansal araçlara yatırım yapılmasına yasak öngören yasa tasarısı eyalet valisi Jerry Brown tarafından veto edildi.

Ermeniler'in yoğun olarak yaşadığı California'daki Eyalet Temsilciler Meclisi'nin Ermeni asıllı üyesi Adrin Nazarian'ın sunduğu tasarı, meclisteki yasal süreçlerden geçti. Ancak tasarının yasalaşması için gereken son aşamada onay çıkmadı.

Tasarı, onay bekleyen tasarıların imzalanması veya veto edilmesi için son gün olan 30 Eylül 2018’de Vali Jerry Brown tarafından veto edildi.

TASARIYI NAZARİAN SUNMUŞTU

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları temelinde ve bu iddiaların Türkiye tarafından kabul edilmemesi gerekçe gösterilerek hazırlanan tasarı 16 Mart 2017'de California eyalet meclisine sunulmuştu. AB-1597 sayılı tasarı, California eyaleti kamu çalışanlarının emeklilik fonlarınca, Türkiye tarafından piyasaya sunulan veya yönetilen finansal araçlara yatırım yapılmasını yasaklamayı öngörüyordu.

California eyalet meclisine 2015 ve 2016'da da benzer yönde karar tasarıları sunulmuş ancak bunlar Türkiye'nin girişimleri sonucunda eyaletin o yıllara ait yasama takvimi içerisinde Genel Kurul’a getirilememiş ve gündemden düşmüştü.

Meclise 2017 yılında sunulan tasarı ise Genel Kurul'da 1 Haziran 2017 tarihinde kabul edilerek, görüşülmek üzere California Eyalet Senatosu'na gönderildi. Senato Kamu Çalışanları ve Emeklilik Komitesi'nin 10 Temmuz 2017 tarihli toplantısı öncesinde, tasarıyı sunan Eyalet Meclisi üyesi Adrin Nazarian, yeteri kadar destek sağlayamayacağı endişesiyle tasarıyı geri çekti. Nazarian, daha sonra bazı ufak değişikliklerle 11 Haziran 2018’de tasarıyı yeniden komiteye sundu.

TASARIYA "FEDERAL DÜZEYDEKİ TUTUM" ŞARTI

Tasarı, Kamu Çalışanları ve Emeklilik Komitesi'nin 25 Haziran 2018 tarihli toplantısında ele alındı. Komite, “yatırımların yasaklanmasının ancak federal hükümet tarafından 1915 olayları konusunda Türkiye'ye yönelik bir tutum belirlemesi ve bu çerçevede yaptırımlara başvurması halinde uygulanması” yönünde yapılan değişikliklerle kabul edildi.

Böylelikle, doğrudan yatırım yasağı yerine, "federal düzeyde 1915 olayları konusunda bir tutum belirlenmesi ve bu temelde Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alınması" koşuluyla California kamu emeklilik fonlarının da buna bağlı olarak önlemler almasını mümkün kılacak bir değişikliğe gidildi.

Tasarı, bu haliyle sevk edildiği California Eyaleti Senatosu Yargı İşleri Komitesi'nden 26 Haziran 2018 tarihinde geçti. Tasarı metnindeki California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nin Türkiye'deki 185 milyon dolar olarak belirtilen yatırımı yaklaşık 700 milyon dolar ve Eyalet Öğretmenler Emeklilik Sistemi'nin yatırımı ise yaklaşık 70 milyon dolar olarak değiştirildi.

Daha sonra Senato Tahsisatlar Komitesi'nin 16 Ağustos 2018'deki oturumunda oy birliğiyle geçirdiği tasarı Senato Genel Kurulu'na gönderildi ve 29 Ağustos 2018'deki oturumda 36 oyla kabul edildi. Tasarının imzalanmak üzere California Valisi Jerry Brown'a gönderilmesi amacıyla 31 Ağustos 2018’de California Eyalet Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Oylamada metinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve tasarı 43 oyla kabul edildi.

Böylece, daha önce 2015 ve 2016 yıllarında yapılan benzer girişimler Senato aşamasında kadük kalmışken, 2018’de yapılan üçüncü girişim başarılı oldu. Son tasarının kabul edilmesinin temel nedeni ise öngörülen yaptırımlara ancak "federal yasa" çıkarılması koşulunun getirilmesi oldu.

VALİ TASARIYI VETO ETTİ

California eyalet meclisinden geçen tasarının yasalaşması için Vali Jerry Brown tarafından imzalanması gerekiyordu. Ancak karar tasarısı, eyalet valisinin onayını bekleyen tasarıların imzalanması veya veto edilmesi için son gün olan 30 Eylül 2018’de Vali Brown tarafından veto edildi.

California yasama sürecine göre valinin vetosunun aşılabilmesi için 60 gün içinde eyalet yasama organının her iki kanadının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, zor da olsa teorik olarak bu olasılığın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtiyor ancak Vali Brown’un görev süresince hiçbir vetosunun eyalet yasama organınca aşılamadığını hatırlatıyor.

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