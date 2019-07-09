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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
09.07.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

ABD'de tüp bebek kliniğinde büyük hata: Başkasının bebeğini doğurdu

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ABD'de tüp bebek kliniğinde büyük hata: Başkasının bebeğini doğurdu

ABD'nin New York kentinde bir kadın, tüp bebek tedavisi yapılan klinikteki karışıklık sonucu iki ayrı çifte ait iki bebek dünyaya getirdi.

İkiz kız bebekler beklerken kendi ırkından olmayan ve ne kendileriyle ne de birbirleriyle genetik bağı bulunan iki erkek bebek doğuran Asya kökenli kadın, çocukların velayetini gerçek anne-babalarına vermek zorunda kaldı.

Adları "A.P." ve "Y.Z." olarak açıklanan çift, Los Angeles'ta tedavi gördükleri CHA IVF Kliniği'ne dava açtı.

Mahkeme kayıtlarına göre, 2012'den bu yana çocuk sahibi olmaya çalışan çifte, Eylül 2018'de ikiz kızları olacağı söylendi.

Ancak üçüncü ve beşinci aylarda çekilen sonogramlarda bebeklerin erkek olduğu görüldü.

Doktorlar, çifte endişelenmemeleri gerektiğini, sonogram sonuçlarının doğru olmadığını söyledi.

A.P., bu yıl 31 Mart'ta New York'taki bir hastanede sezaryenle kendilerine benzemeyen ikiz oğlan bebekleri doğurdu.

Tedaviyi yapan doktorlar doğumdan sonra New York'a giderek çifti hastanede ziyaret etti.

Çift, kendilerine ve bebeklere DNA testi yapılmasına onay verdi.

Bunun sonucunda başka bir ırktan olan bebeklerin genetik olarak ne anne-babayla ne de birbirleriyle bağları olduğu anlaşıldı. Çift, çocukların velayetini, gerçek anne babaları olan "Çift A" ve "Çift B"ye vermeyi kabul etti.

'BİZİM EMBRİYOLARIMIZA NE OLDU?'

Çift kendi dondurulmuş embriyolarına ne olduğunu da bilmediklerini, bunların belki de hiç çözülmediğini ya da kaybedildiğine inandıklarını belirtti.

Tedavi için 100 bin dolar'dan fazla harcadığını söyleyen çift adına açılan davada, savcılık kliniğe ve kliniğin sahibi olan iki doktora 16 ayrı suç isnat etti.

Bunlar arasında hata sonucu hastaya zarar verme, ihmal ve kasıtlı suistimal de var.

Davayla ilgili açıklama yapmayan CHA kliniği, internet sitesinde "IVF'in Mekke'lerinden biri olduğunu, Güney California ve 22 ülkede bebek sahibi olmayı düşleyen on binlerce ailenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü" iddia ediyor.

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