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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
20.11.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturması üçüncü gününde

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ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturması üçüncü gününde

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında yapılan kamuya açık oturumların üçüncü gününde, öğleden önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yardımcılarından Jennifer Williams ve ABD'li üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman ifade verdi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığında Kongre'de düzenlenen oturumda Vindman, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Joe Biden'ı soruşturmasını istemesinden rahatsız olduğunu belirtti.

"Bir başkanın, siyasi bir rakibinin soruşturulmasını istemesi uygunsuzdu ki Trump bir de bunu yabancı bir güçten istiyordu." diyen Vindman, söz konusu rahatsızlığını dile getirdiğini ve sonrasında birçok toplantıya alınmadığını kaydetti.

CUMHURİYETÇİLERDEN VINDMAN'A "MUHBİR" BASKISI

İstihbarat Komitesindeki Cumhuriyetçi vekiller de Vindman'a ifadesi sırasında sıkça "muhbire konuşmanın detaylarını sızdıran kişi" olup olmadığını sordu.

Vindman da Cumhuriyetçilerin sorularını, "Böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu yapsaydım çok abes olurdu." diye yanıtladı.

Pence'in yardımcılarından Williams da ifadesinde, Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı konuşmanın "normal olmadığını" vurgulayarak, "Bu görüşme, iç siyaset malzemesi konuşulduğu için olağan bir şey değildi." dedi.

Williams ve Vindman'ın dinlenmesiyle, Trump ile Zelenskiy arasında 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesine şahit olan kişiler ilk kez açık oturumda ifade vermiş oldu.

BEYAZ SARAY'DAN OTURUMLARA TEPKİ

Öte yandan Kongredeki oturumlar sürerken Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da yazılı bir açıklama yaptı.

Bugünkü oturumda yeni hiçbir şey olmadığını vurgulayan Grisham, "Bugünkü oturum, sadece Başkan Schiff ve Demokratların Donald Trump'a yönelik kör nefretlerini, özgür ve adil seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Trump'a azil soruşturması kapsamında öğleden sonraki açık oturumlarda, ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Güvenlik Konseyi Yetkilisi Tim Morrison ifade verecek.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığındaki oturumlarda, ilk kez Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesininde bulunan iki kişi ifade vermiş oldu.

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