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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
08.07.2019 - 06:58, Son Güncelleme:

ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede

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ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasında, Trump'ın ABD kamuoyundaki destek oranına ilişkin anket sonuçları açıklandı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 47'sinin Trump'ın yaptığı işleri onayladığı belirtilen raporda, bu seviyenin nisana göre yüzde 5 artış ile verilen en yüksek destek oranı olduğu bildirildi.

Öte yandan, seçmenlerin yüzde 65'inin Trump'ın başkanlığa yakışmadığını ifade ettiği, ABD Başkanının en fazla desteği ekonomi alanındaki adımları ile aldığı vurgulandı. Buna göre, seçmenlerin yüzde 51'inin Trump'ın ekonomi alanında yaptıklarını doğru bulduğu aktarıldı.

Ankete göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun göçmenlik, sağlık sistemi, kadın hakları, kürtaj, iklim değişikliği, dış politika ve silahların kontrolü gibi konularda Trump'a karşı çıkması da dikkati çekti.

Anketin 28 Haziran- 1 Temmuz arasında bin 8 yetişkin seçmenin katılımıyla yapıldığı ve hata payının yüzde 3,5 olduğu aktarıldı.

Bununla beraber, Trump'ın kendisine yönelik artan desteğe rağmen 2020 başkanlık yarışında zorlanacağının ve ikinci kez başkan olma durumun garanti olmadığının altı çizildi.

Şu an için Trump'ı yüzde 14 geriden takip eden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in, ilerleyen süreçte bu farkı kapatmasının mümkün olduğu kaydedildi.

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