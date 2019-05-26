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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
26.05.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi

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ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi

ABD’de madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da toprağa verildi.

ABD’de 8 Mayıs'ta madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 Mayıs tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da defnedildi. 31 yaşındaki Üre’nin cenazesi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, başkonsolosluk çalışanları, Güney California Türk Amerikan Derneği (ATA-SC) Başkanı Nilay Nylund, Orange County Türk Amerikan Derneği (OCTAA) üyelerinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin katıldığı törenle İslami usullere uygun olarak toprağa verildi.

ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi

EŞİ CENAZESİNİN YAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Mezarı başında kılınan cenaze namazının ardından Yasin ve Fatiha okunarak defnedilen Üre'nin 3 yıl önce California’ya taşındığı ve iki yıllık evli olduğu öğrenildi. Katolik olan eşi Evelyn Saldivar başta cenazenin yakılmasını istemiş, Los Angeles Başkonsolosluğunun çabaları ve Türk Amerikan toplumunun kendisi ile konuşması ve cenaze masraflarının karşılanması ile İslami usullere uygun olarak defnedilmesini kabul etmişti.

ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi

Çağrı Üre’nin Marmaris’te yaşayan annesi Hülya Üre ve babası Mehmet Üre’nin Los Angeles’a ulaşımının yanı sıra cenaze ve defin masrafları Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçiliği ve Los Angeles Başkonsolosluğunun desteğinin yanı sıra ABD’de yaşayan Türk toplumunun düzenlediği kampanya ile gerçekleşti.

ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi

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