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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
31.07.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

ABD’de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi’ne düştü

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ABD’de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi’ne düştü

ABD Donanması’na bağlı bir F / A-18-E Süper Hornet savaş uçağı, Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi'ne düştü.

Yerel basın yakındaki Deniz Hava Silahları İstasyonu’ndan China Gölü bölgesine bir arama kurtarma helikopterinin gönderildiğini iddia etti. ABD Deniz Kuvvetleri’nin resmi Twitter sayfası olan Fly Navy ise arama kurtarma operasyonun devam ettiği bilgisini doğruladı. Pilotun sağlık durumu hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Şubat ayında da, iki Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi'nin güneyinde bulunan Deniz Piyadeleri Hava Sahası Savaş Merkezi olarak kabul edilen Twentynine Palms'a çarpmıştı. Öte yandan her iki uçak da güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen kazada ise, bir F / 8-18 uçağı Japonya’daki KC-130 tankeriyle çarpışmış kazada 6 ABD’li denizci ölmüştü.

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