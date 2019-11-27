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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.11.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

ABD'de Şükran Günü'nde fırtına alarmı!

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ABD'de Şükran Günü'nde fırtına alarmı!

ABD, Şükran Günü bayramı tatiline iki büyük kar fırtınası altında giriyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, tatil öncesi ve süresince ülkenin büyük bölümünün iki değişik kar fırtınasının etkisi altında kalacağı uyarısında bulundu.

Ülkenin orta batı ve kuzey eyaletleri Colorado ve Wyoming'te, salı gününden bu yana devam eden ve yer yer 1 metreye yaklaşan kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kötü hava şartları nedeniyle Denver'da şu ana kadar yaklaşık 500 uçuşun iptal edildiği, bunun da Minneapolis, Chicago, Los Angeles ve San Francisco'daki diğer havalimanlarındaki seferleri etkilediği bildirildi.

ABDde Şükran Gününde fırtına alarmı

HAFTA SONU, AMERİKA'NIN KUZEYDOĞUSUNDAKİ EYALETLERİ ETKİLEYECEK

Missorui ve İllinois'te aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 27 bin kişinin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Orta kuzey kesimlerde devam eden karlı hava şartlarının hafta sonuna doğru da Amerika'nın kuzeydoğusundaki eyaletleri etkisi altına alacağı belirtildi.
New York'ta geleneksel olarak yapılan Macy's Şükran Günü yürüyüşünde kullanılan büyük balonlarların şiddetli rüzgar nedeniyle bu yıl kullanılamayabileceği kaydedildi.

ABDde Şükran Gününde fırtına alarmı

BATI YAKASINDA "TARİHİ VE GÖRÜLMEMİŞ" BOMBA SİKLONU

Ülkenin iç kesimleri kar ve tipi şartlarıyla boğuşurken, batı yakasının kuzey kısımlarının da Pasifik Okyanusu'nda oluşan ve "bomba siklonu" denilen "tarihi ve görülmemiş" yeni bir hava şartının altına girdiği bildirildi.

Kuzey California ve Oregan eyaletlerini saatte 130 kilometreyi hızla vurması beklenen fırtına ve yağmurun, yüksek noktalarda yağmurla karışık kar yağışına dönüşeceği belirtildi.

Ülkenin güney kesimi Arizona, New Meksiko, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde de yağış ve kuvvetli rüzgar olarak ülkenin kuzeyindeki hava şartlarının kendisini hissettirdiği ifade edildi.

ABDde Şükran Gününde fırtına alarmı

Geçen yıla göre, bu sene Şükran Günü bayramı yolcusunun yüzde 2,9 artarak 55 milyonu bulmasının beklendiği, bunların 49,3 milyonunun da karayoluyla seyahat edeceği kaydedildi.

Çarşamba gününün seyahatlerde "en yoğun zaman" olacağı uyarısı yapılarak, yolculuğun normal zamanlardan 4 kat daha uzun sürebileceği ve seyahat edecek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

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