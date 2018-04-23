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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
23.04.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

ABD’de skandal! PKK, Washington'da büro açmak için başvurdu…

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ABD’de skandal! PKK, Washington'da büro açmak için başvurdu…

PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütünün ABD'de yasal faaliyetler yürütmek amacıyla, Suriye Demokratik Konseyi adı altında ABD hükümetine tescil başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

TRT World televizyonunun ulaştığı belgelere göre, aralarında üst düzey YPG/PKK yöneticilerinden Senam Mohamed'in de olduğu kişiler, ABD'nin başkenti Washington'da ofis açılması ve terör örgütünün ABD'deki faaliyetlerinin Suriye Demokrattık Konseyi adı altında tescil edilmesi için başvuru yaptı.

Türk Dışişleri kaynakları, YPG'nin bu girişiminden haberdar olduklarını ve konunun Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti.

ABD'Lİ GENERAL THOMAS: ONLARA İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, geçen yıl ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü'nün Colorado eyaletinde yapılan yıllık güvenlik toplantısında, terör örgütü YPG/PKK ile ilgili açıklamalar yapmıştı.

YPG/PKK ile yakın çalıştıklarını anlatan Thomas, şunları söylemişti:

"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."

Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca dolarlık askeri yardım yaptığı terör örgütünün Washington'da büro açmasına izin verip vermeyeceği merak konusu.

 

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