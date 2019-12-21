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Dünya
AA
21.12.2019 - 22:58, Son Güncelleme:

ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı

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ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı

ABD'de 3 katlı apartmanlardan oluşan bir sitede meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Las Vegas kentindeki bir sitede bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yetkililer, kısa sürede yayılan yangın nedeniyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABDde sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yangının kazara çıkmış olma ihtimali üzerine duruluyor.

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