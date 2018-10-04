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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 05:47, Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde arama emriyle girdikleri evin sahibi tarafından vurulan 7 polisten biri yaşamını yitirdi

Güney Carolina'nın Florence Bölgesi Acil Durum Yönetimi, Vintage Place adı verilen lüks sitede bir silahlı saldırı olduğunu duyurdu.  Florence Bölge Şerif Ofisi Sözcüsü Mike Nunn, yaptığı açıklamada, polislere ve şerif yardımcılarına arama emriyle girdikleri bir evde ev sahibinin ateş açtığı bilgisi paylaştı.

Saldırganın evdeki çocukları esir alarak yaklaşık iki saat direndiğini belirten Nunn, olayda vurulan 7 polisten birinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.  Yaralanan diğer 6 polisin tedavisi sürerken, saldırgan da gözaltına alındı.

Trump ve eyalet valisinden olaya tepki

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florence'den gelen haberler çok üzücü. Polislerin kendilerini feda ederek sergiledikleri cesaret gerçek, tıpkı bunun gibi duanın gücü de gerçek. Sizden yaralı polislerin bir an önce iyileşmeleri için, aileleri için, Florence için dua etmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da olaya Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

McMaster'ın konuyla ilgili tweetini alıntılayan Trump, "Bu gece dualarım ve düşüncelerim Güney Carolina'daki Florence Bölge Şerif Ofisi ve Florence Emniyetiyle. Emniyet görevlilerimizin 24 saat, 7 gün, 365 gün bizler için yaptıkları adına sonsuza kadar minnettarız." mesajını paylaştı.

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