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    ABD'de 'şaşkınlık' yaratan istifa

    WASHINGTON(AA)
    29.01.2018 - 22:10 | Son Güncelleme:

    ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'in, emekli olacağı mart ayını beklemeden mevcut görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

    AA muhabirine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, McCabe'in ayrılacağı haberlerini doğruladı. Buna göre mart ayında normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe'in, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle bugünden itibaren aktif görevinden ayrıldığı öğrenildi.

    FBI "ŞAŞKIN"

    McCabe'in görevden ayrılışının FBI'da şaşkınlık yarattığı ve Direktör Yardımcısının mart ayında kadar koltuğunda oturmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

    Beklenenden yaklaşık 2 ay önce koltuğundan ayrılan McCabe, Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyordu. Soruşturmanın, Demokratların Başkan adayı Hillary Clinton'la ilgili e-posta bölümünde aktif görev alan McCabe, o dönemdeki açıklamalarıyla Trump'la karşı karşıya gelmişti.

    Aralık ayında Amerikan medyasına yansıya haberlerde McCabe'in mart ayındaki emeklilik süresi dolduğunda görevi bırakmaya kesin olarak karar verdiği iddia edilmişti.

    Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı. 

     

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