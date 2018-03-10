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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerABD'de rehine olayı kötü bitti
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10.03.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

ABD'de rehine olayı kötü bitti

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ABD'de rehine olayı kötü bitti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Napa bölgesindeki Gaziler Evi’de rehin alınan 3 kişi ve Gaziler Evi eski üyesi saldırgan, ölü olarak bulundu.

Kara Yolları Amir Yardımcısı Chris Childs, sabah saat 06.00'a kadar 3 kadını rehin alan kişi ile iletişime geçmeye çalıştıklarını fakat yapılan operasyonlar sonucunda 3 kadının ve saldırganın cansız bedenine ulaştıklarını söyledi. Bölge soruşturma hâkimi ise saldırganın 36 yaşındaki Albert Wong olduğunu doğruladı. Eyalet Senatörü Bill Dodd da saldırganın, gazilere yönelik travma sonrası stres bozukluğu destek programı veren ‘Pathway Home’a kayıtlı olduğunu fakat iki hafta önce programa olan kaydını sildirdiğini onayladı.

Soruşturma amiri saldırıda hayatını kaybeden üç kadının ise 48 yaşındaki Pathway Genel Müdürü Christine Loeber, 42 yaşındaki Pathway psikologu Jennifer Golick ve 29 yaşındaki klinik psikologu Jennifer Gonzales olduğunu söyledi. Pathway Home sözcüsü yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kadınlar için “Bu cesur ve başarılı kadınlar kendilerini Afganistan’da ve Irak’ta görev almış gazilerimize hizmet etmek için adamışlardı” ifadelerini kullandı.
Kaliforniya Valisi Jerry Brown da olayları “Gazilere hizmet etmek isteyen insanların başına gelmiş bir trajedi” olarak değerlendirdi. Yaşanan kayıplar sebebi ile eyalette bayraklar yarıya kadar indirilirken, saldırganın kadınları özellikle mi hedef aldığı araştırılmaya devam ediliyor.

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