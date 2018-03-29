ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü
GeriDünya ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
29.03.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

ABD'nin Houston kentinde bir polis memuru, trafikte pantolonu inik halde yürüyen bir silahsız bir siyah erkeği silahla ateş ederek öldürdü.

ABDde polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

Polis aracındaki kamerada 34 yaşındaki Danny Ray Thomas, bir polis memuruna doğru, pantolonu inik halde yürürken görülüyor.

Kendisi de siyah olan polis memuru Cameron Brewer'in ateş açmadan önce "Yere yat" diye bağırdığı duyuluyor. Thomas'ın ailesi çocuklarının depresyon tedavisi gördüğünü söyledi.

Kızkardeşi Kita Thomas-Smith Houston Belediyesi'nde yapılan toplantıda ağlayarak siyasetçileri "polis zulmüne" karşı birşeyler yapmaya çağırdı. Belediye Başkanı Sylvester Turner da "Kesinlikle acınızı hissediyorum. Alınan her yaşam için üzgünüz" dedi.

Smith daha sonra yaptığı açıklamada "Planlı cinayet gibi. Polise doğru yürüdüğü, koşmadığı, zarar verme niyeti olmadığı çok net şekilde gözüküyor" dedi.

Olay soruşturulurken, yanında şok tabancası da bulunan Brewer idari izne çıkartıldı.

'EŞİ ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ'

Houston Polisi'nden yapılan açıklamada, Thomas'ın yoğun trafik bulunan bir kavşakta yürürken görüldüğü, Brewer'ın da kendisini pantolonu ayaklarına kadar inik, kendi kendine konuşurken ve geçen araçlara vururken gördüğü" belirtildi.

Açıklamada "Thomas daha sonra beyaz bir araca vurdu, şöför dışarı çıktı ve şüpheliyle kavga etti. Güvenliğini tehdit altında hisseden polis memuru silah kullandı ve Thomas'ı bir kez göğsunden vurdu" denildi.

Bir görgü tanığı tarafından çekilen başka bir videoda da, etraftakilerin polisin Thomas'ın üzerinde şok tabancası kullanacağını tahmin ettiği duyuluyor.

Olayı filme alan Kaaryn Young "Şok tabancasıyla vurulmak üzere" diyor ve hemen ardından silah sesi duyuluyor. Daha sonra Young "Adamı vurdu mu? Şok tabancası kullanmalıydı. Sokak ortasında adamı vurmamalıydı" diyor.

Akrabalarına göre eşi Thomas bir uyuşturucu suçundan hapisteyken 2016'da iki çocuklarını öldürdü.

ABDde polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

Hapisanede önce isyan sonra yangın: 68 ölü

Hapisanede önce isyan sonra yangın: 68 ölü

Trump kendi doktorunu bakan yapıyor