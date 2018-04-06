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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2018 - 07:46, Son Güncelleme:

ABD'de ortadan kaybolan kadının kemikleri 50 yıl sonra bulundu

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ABD'de ortadan kaybolan kadının kemikleri 50 yıl sonra bulundu

ABD'de gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve davası aydınlatılamayan bir kadının kemiklerine 50 yıl sonra ulaşıldı.

1966 yılında kaybolduğu sırada 38 yaşında olan Louise Pietrewicz'ın kemiklerine eski sevgilisinin Long Island'da bulunan evinin bodrum katında ulaşıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre bulunan kemik kalıntıları, Pietrewicz'ın erkek kardeşi ve kaybolduğu sırada 11 yaşında olan kızından alınan DNA ile eşleştirildi.

Kadının kayboluşundaki gizemin ortadan kalkmasında günlük gazete The Suffolk Times'ın geçen Ekim ayında yayımladığı yazı dizisi etkili oldu.

Kaybolduğu dönemde yaşadığı kasabanın gizemli bir ortadan kayboluş olarak nitelendirdiği öykünün üzerine giden gazete tanıklarla tekrar konuştu.

Pietrewicz ile ilgili yazı dizisinin ve bir belgeselin yayımlanmasıyla yerel yetkililer cinayet şüphesiyle davayı tekrar ele aldı. Böylece o dönemde ortaya çıkarılamayan bazı ayrıntılarla kadının kalıntılarına ulaşıldı.

Kocasından kaçıyordu
Pietrewicz, Long Island'da Polonya kökenli Amerikalı çiftçilerin yaşadığı bir kasabadaki aile çiftliğinde 11 yaşındaki kızı ile beraber yaşıyordu.

Uzun zamandır fiziksel şiddet gördüğü 16 yıllık kocasını sonunda terk etmişti. Kocasından kaçan Pietrewicz kızıyla beraber ailesinin çiftliğine gelmişti.

Pietrewicz'ın ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce kızı ve kendisi için Florida'ya iki kişilik bilet aldığı tespit edilmişti.
5 Ekim 1966'da son defa görülmeden önce banka hesabında yer alan bütün parayı yani 1.770 doları çekmiş ve hesabını kapatmıştı.

Pietrewicz, o dönemde kasabada polis memuru olarak çalışan William Boken ile gizli bir romantik ilişki yaşıyordu.

Pietrewicz ve Boken arasındaki ilişki hem eşleri hem de kasaba tarafından biliniyordu.

Boken'ın o dönemde eşine fiziksel şiddet uyguladığı biliniyordu.

SEVGİLİSİ ORTADA KAYBOLDU

Pietrewicz'ın kız kardeşi en son olarak kendisini Boken'ın arabasında gördüğünü söyledi.

Pietrewicz ortadan kaybolduktan sonra Boken işinden üç gün hastalık izni aldı ve sonra istifa etti.
Pietrewicz'ın çantası ise bir otobanda bulundu. Ancak Pietrewicz'ın kayboluşu bir cinayet davası olarak ele alınmadı.

Kimileri Pietrewicz'ın kocası Albin Pietrewicz'dan şüphe etti. Ancak adam polis memurlarına karısının sadakatsizliği yüzünden aşağılandığını ve yaşayıp yaşamadığı ya da nerede olduğuyla ilgilenmediğini söyledi.

Polis memuru Boken ise Aralık 1967'de eşine fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bu tarihten sonra eşi ve iki çocuğuyla irtibatını kesen Boken, daha sonra resmi olarak akli dengesi bozuk ilan edildi ve 1982 yılında hayatını kaybetti.

Ancak o dönemde şimdi hayatta olmayan bir detektif dışında kimse Boken'dan cinayet zanlısı olarak şüphe etmedi.

'BENİ BODRUMA GÖMMEKLE TEHDİT ETTİ'

The Suffolk Times'ın yazı dizisiyle Pietrewicz'ın kayboluşunun tekrar gündeme gelmesi, Boken'ın eski eşi Judith'in ortaya çıkmasını sağladı.

Judith yetkililere dayak yediği bir sırada eşinin kendisine "Seni de o o. ile beraber bodruma gömerim" tehdidini savurduğunu söyledi.

Bunun üzerine Boken'ın Southold'daki evinin bodrum katını arayan polisler kemik kalıntılarına ulaştı.

Yapılan DNA testinin sonucunda kemiklerin Pietrewicz'a ait olduğu bu hafta açıklandı.

'BENİ TERK ETMEZDİ'

Suffolk City detektiflerinin başında bulunan Gerard Gigante yaptığı basın toplantısında "bazı görgü tanıklarının zamanında tehdit altında hissettikleri için vermedikleri bilgileri hayatlarının sonraki dönemlerinde açığa çıkarabildiklerini" söyledi.

Pietrewicz'ın kemiklerinin bulunmasına en çok kızı Sandy Blampied sevindi.

Annesinin kendisini terk ettiğine hiçbir zaman inanmadığını söyleyen Blampied, hayatta olsaydı annesinin ona bir şekilde ulaşacağını ifade ediyor.

Blampied, annesini polis memuru Boken'ın öldürdüğünü düşünüyor:

"Onu en son gördüğüm gün öldürdüğünü düşünüyorum. Okula gitmeden önce anneme sarıldım ve onu öptüm, eminim o gün annemi öldürdü."

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