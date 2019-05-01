ABD'de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı
ABD'de iki yıl önce balayı tatili için gittiği Florida eyaletindeki tatil köyünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesinden öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Darcan'ın katil zanlısının yakalandığı bildirildi.
Florida eyaleti Orange County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Orlando'daki bir tatil köyünde işlenen cinayetle ilgili 27 yaşındaki Troy Sparrow'un gözaltına alındığı belirtildi.
Sparrow'un birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Darcan, balayı için geldiği tatil köyünde, eşinin çantasını çalmak isteyen bir kişiye müdahale etmek isterken silahla vurularak hayatını kaybetmişti.
Lisans ve yüksek lisansını BÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde, doktorasını da BÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yapan Osman Darcan, 1990'dan beri BÜ'de ders veriyordu.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü kurucu öğretim üyelerinden olan Darcan, Programlama Teknikleri, Nesneye Yönelik Sistem Geliştirme, Benzetim, Yapay Zeka ve E-Öğrenme konuları üzerinde çalışmalar yürüttü.
Darcan'ın ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlandı.
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