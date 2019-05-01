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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.05.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

ABD'de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı

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ABD'de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı

ABD'de iki yıl önce balayı tatili için gittiği Florida eyaletindeki tatil köyünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesinden öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Darcan'ın katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

Florida eyaleti Orange County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Orlando'daki bir tatil köyünde işlenen cinayetle ilgili 27 yaşındaki Troy Sparrow'un gözaltına alındığı belirtildi.     

Sparrow'un birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi.     

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Darcan, balayı için geldiği tatil köyünde, eşinin çantasını çalmak isteyen bir kişiye müdahale etmek isterken silahla vurularak hayatını kaybetmişti.     

OSMAN DARCAN

Lisans ve yüksek lisansını BÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde, doktorasını da BÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yapan Osman Darcan, 1990'dan beri BÜ'de ders veriyordu.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü kurucu öğretim üyelerinden olan Darcan, Programlama Teknikleri, Nesneye Yönelik Sistem Geliştirme, Benzetim, Yapay Zeka ve E-Öğrenme konuları üzerinde çalışmalar yürüttü.

Darcan'ın ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlandı.

               

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