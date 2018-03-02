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    ABD'de okudu 5 dil biliyor! Şimdi sokaklarda yaşıyor

    İHA
    02.03.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Yıllar önce Amerika'ya üniversite okumak için giden ve bir daha dönmeyen 62 yaşındaki Muhteşem Erşen, babasının vasiyeti üzerine mirasını almaya geldiği İstanbul'da sahte evrakla dolandırılınca sokaklarda kalmaya başladı.

    İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) kimsesizler misafirhanesi projesiyle yüzlerce evsize kışın zorlu şartlarında kapılarını açıyor. İçinde yüzlerce hikâye barındıran kimsesizler misafirhanesinin konukları arasında 62 yaşındaki Muhteşem Erşen de bulunuyor. Yıllar önce üniversite okumak için Amerika'ya giden ve burada evlenen Erşen, babasının vasiyeti üzerine mirasını almak için Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde sahte evrakla mirası elinden alınan yaşlı adam, kalacak yeri olmadığı için sokaklarda yaşamaya başladı.

    Sağlık sorunları nedeniyle sokaklarda zor günler geçiren Erşen'e İBB sahip çıktı. İBB'nin kimsesizler misafirhanesinde konaklamaya başlayan Erşen, burada tedavi oldu. Bir yandan mirasını geri almanın mücadelesini veren Muhteşem Erşen'in en büyük hayali, kimsesiz çocuklar için olan projesini hayata geçirmek.

    ABDde okudu 5 dil biliyor Şimdi sokaklarda yaşıyor

    5 DİL BİLİYOR, BİRÇOK ÜLKE GEZDİ

    2 aydır sokaklarda yaşayan Erşen, mirasını alıp Amerika'ya dönerek yaşamına orada devam etmek istiyor. Onu sokaklarda yaşamaya zorlayan hikâyesini anlatan Erşen,"İstanbul'da doğdum, 1976'da Amerika'ya göç ettim. Üniversite okumak için gittim. O zaman orada kalacağımı düşünmemiştim. Üniversiteyi bitirdikten sonra orada kaldım. 34 sene yaşamıma orada devam ettim. Annemi babamı görmeye, ülkemi göremeye her yaz geliyordum. Babamın vasiyeti üzerine vefat ettikten sonra geldim Türkiye'ye ama sahte evrakla mirasım çalınmış. Babam beni uyarmıştı. Diğer evlatlarım senin gibi değil diye. Şimdi mirasımı almaya çalışıyorum. Bir tanesini alır almaz döneceğim. 2 aydır buradayım" dedi.

    Bugüne kadar birçok ülke gezdiğini ve dört dil öğrendiğini söyleyen Muhteşem Erşen, "İtalya, İngiltere, Güney Amerika'ya gittim, Meksika'ya Ekvador'a , Kuzey Amerika ve Kanada var. İspanyolca, Fransızca, Arapça, İngilizce ve Farsça biliyorum ama İspanyolcam ve İngilizcem ve Fransızcam iyi değil ama çok fazla. İleride kimsesizler çocuklar için bir şeyler yapmak isterim. Eşime anlattım bu isteğimi o da çok sevdi. Dünyada kimsesiz, anne ve babası bakamamış kaç milyon çocuk vardır. Allah diyor, kimsesizlere sahip çıkın. Orada Kuran öğretiyorum. Birçok insan İncil'in değiştirildiğini biliyor artık. İsteyen insanlara Kuran öğretiyorum" diye konuştu.

     

    Etiketler: ABD , evsiz adam , IBB
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