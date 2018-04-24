ABD'de Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığına kılpayı ilk onay

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığına kılpayı ilk onay
GeriDünya ABD'de Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığına kılpayı ilk onay
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
24.04.2018 - 06:50, Son Güncelleme:

ABD'de Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığına kılpayı ilk onay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığına kılpayı ilk onay

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, CIA Başkanı Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığını 9'a karşı 11 oyla onayladı.

Daha önce komisyonun tüm Demokrat üyelerinin yanı sıra Cumhuriyetçi senatör Rand Paul da, Pompeo'nun bakanlığına karşı çıkıyordu.

Komisyondaki oylamanın sonucunu geçmişte "Müdahaleci savaşlara karşıyım" diyen Paul'ün son anda fikir değiştirerek Pompeo lehine oy kullanması belirledi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo'yu dışişleri bakanlığına aday göstermişti.

Pompeo'nun bu göreve başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması gerekiyor.

Senato Genel Kurulu'ndaki nihai oylamanın tarihi henüz belli değil.

Yine çok yakın geçmesi beklenen oylamanın bu hafta da yapılabileceği belirtiliyor.

Pompeo, Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması halinde, Cuma günkü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı olarak katılabilecek.Mart ayında gizlice Kuzey Kore'ye giden Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında en erken Haziran ayı başında yapılacak olması beklenen görüşmenin hazırlıklarını tamamlamıştı.

Bolton zamanında onay alamamıştı

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu ise üst düzey bir mevkiye atamaya en son eski başkan George W. Bush döneminde karşı çıkmıştı.

George W. Bush, John Bolton'u, BM Daimi Temsilciliği'ne aday göstermişti.

John Bolton ise Senato Dış İlişkiler Komisyonu'ndan onay alamamıştı.

Trump ise Bolton'u Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

25 yılda Türkiye'de çok şey değiştirdiler!

ABD'de Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığına kılpayı ilk onay

Dünyanın ilk penis ve testis torbası nakli

SPONSORLU

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?