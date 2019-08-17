ABD'de küçük uçak düştü: FOX 8 muhabiri hayatını kaybetti
ABD'de düşen küçük uçağın pilotu ve uçağın içerisindeki Fox 8 haber kanalı muhabiri Nancy Parker hayatını kaybetti.
Uçak, New Orleans'taki Lakefront Havaalanı'nda düştü.
Uçağın içerisinde o sırada çekim yapan ABD haber kanalı Fox 8 muhabiri Nancy Parker (53) ve uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Pitts S-2B tipi uçağın, yerel saatle 15.00 sıralarında düştüğü bildirildi.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, uçağın düşüş nedenine dair soruşturma başlattı.
Local Fox reporter Nancy Parker among 2 killed in plane crash https://t.co/RALCxTLGSN pic.twitter.com/SeIsqKGN1Z— New York Post (@nypost) 17 Ağustos 2019
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