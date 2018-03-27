ABD'de kırmızı alarm! Birçok kritik adrese gönderildi...
ABD'nin başkenti Washington D.C. yakınlarında bulunan çok sayıdaki ABD askeri tesislerine şüpheli paketler gönderildiği ifade edildi.
ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Washington yakınlarında yer alan askeri tesislerden Fort Belvoir kışlasına iki, Fort McNair kışlasındaki Ulusal Savunma Üniversitesi’ne bir, Beyaz Saray ve CIA'in posta işlem merkezinin bulunduğu Anacostia-Bolling Üssü'ne bir şüpheli paket gönderildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Yarbay Michelle Baldanza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,“Ulusal Başkent Bölgesi'nde yer alan birçok askeri tesise gönderilen şüpheli paketlerin izini sürüyoruz. Konu şu aşamada soruşturma altındadır” dedi.
Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan Michelle Baldanza, detaylarla ilgili soruları ise Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yönlendirdi.
Bu arada Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer ise, Virginia eyaleti sınırları içinde yer alan Fort Belvoir kışlasındaki Ulusal Savunma Üniversitesine şüpheli paket gönderildiğini belirtti.
"İÇİNDE PATLAYICI MADDE BULUNDU"
Fort McNair'e gönderilen paketin içinde patlayıcı madde bulunduğu ifade edildi.
NBC kanalına konuşan FBI yetkilileri ise Fort Belvoir kışlasındaki Geospatial İstihbarat Ajansı ve Ulusal Savunma Üniversitesine iki ayrı paket gönderildiğini belirtildi. Bu paketlerden birinde devre tahtasına bağlı sıvı dolu şişe olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, her iki paketin de kontrol altına alındığını duyurdu.
Rudaw'ın akatrdığına, bir FBI yetkilisi, bir paketin de Beyaz Saray ve Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) posta işlem merkezinin bulunduğu Anacostia-Bolling Üssü'ne gönderildiğini ifade etti.
Kara Kuvvetleri sözcülerinden Michael L. Howard, konuyla ilgili açıklamasında da şu bilgileri verdi:
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