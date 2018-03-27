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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.03.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

ABD'de kırmızı alarm! Birçok kritik adrese gönderildi...

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ABD'de kırmızı alarm! Birçok kritik adrese gönderildi...

ABD'nin başkenti Washington D.C. yakınlarında bulunan çok sayıdaki ABD askeri tesislerine şüpheli paketler gönderildiği ifade edildi.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Washington yakınlarında yer alan askeri tesislerden Fort Belvoir kışlasına iki, Fort McNair kışlasındaki Ulusal Savunma Üniversitesi’ne bir, Beyaz Saray ve CIA'in posta işlem merkezinin bulunduğu Anacostia-Bolling Üssü'ne bir şüpheli paket gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Yarbay Michelle Baldanza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,“Ulusal Başkent Bölgesi'nde yer alan birçok askeri tesise gönderilen şüpheli paketlerin izini sürüyoruz. Konu şu aşamada soruşturma altındadır” dedi.

Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan Michelle Baldanza, detaylarla ilgili soruları ise Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yönlendirdi. 

Bu arada Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer ise, Virginia eyaleti sınırları içinde yer alan Fort Belvoir kışlasındaki Ulusal Savunma Üniversitesine şüpheli paket gönderildiğini belirtti.

"İÇİNDE PATLAYICI MADDE BULUNDU"

Fort McNair'e gönderilen paketin içinde patlayıcı madde bulunduğu ifade edildi.

NBC kanalına konuşan FBI yetkilileri ise Fort Belvoir kışlasındaki Geospatial İstihbarat Ajansı ve Ulusal Savunma Üniversitesine iki ayrı paket gönderildiğini belirtildi. Bu paketlerden birinde devre tahtasına bağlı sıvı dolu şişe olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, her iki paketin de kontrol altına alındığını duyurdu.

Rudaw'ın akatrdığına, bir FBI yetkilisi, bir paketin de Beyaz Saray ve Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) posta işlem merkezinin bulunduğu Anacostia-Bolling Üssü'ne gönderildiğini ifade etti.

Kara Kuvvetleri sözcülerinden Michael L. Howard, konuyla ilgili açıklamasında da şu bilgileri verdi:

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