Saldırgan böyle görüntülendi... ABD'de kiliseye saldırı: 3 ölü

Olay Teksasın Fort Worth kenti yakınlarında bulunan West Freeway Kilisesinde meydana geldi. Pazar ayini için toplanan 240 kişinin bulunduğu kilisede, saldırgan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş etti, kilisedeki başka bir kişi de silahlı saldırganı vurdu. Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde, saldırganın önce bir kişiyle konuştuğu, daha sonra da ateş etmeye başladığı görülüyor. Saldırganın 2 kişiyi vurması üzerine, kilisede bulunan bir kişi de saldırgana ateş ederek etkisiz hale getiyiror. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırgan ateş etmeye başladığında ayinde bulunan birkaç kişi daha silahlarını saldırgana doğrulttukları belirtildi. FBI tarafından basına yapılan açkılamada, saldırganın kimliğinin ve saldırı nedenini araştırıldığı ifade edildi.