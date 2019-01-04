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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.01.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

'ABD'de kiliselerdeki cinsel taciz bildirimleri artıyor'

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'ABD'de kiliselerdeki cinsel taciz bildirimleri artıyor'

Amerikan Associated Press ajansı, ABD'de Katolik rahiplerin yüzlerce çocuğa cinsel tacizde bulunduğuna dair yayımlanan raporun ardından, son 4 ayda binden fazla rahip ve çocuk tacizcisinin isminin yayımlandığını ortaya çıkardı.

Söz konusu raporun yayımlandığı ağustos ayından bu yana yaklaşık 50 piskoposluk bölgesi ve tarikat, çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerin kimliğini kamuoyuyla paylaşırken, 55 piskoposluk bölgesi de gelecek aylarda aynı adımları atacaklarını duyurdu. ABD'de toplam 187 piskoposluk bölgesi bulunuyor.

Ayrıca, cinsel istismarda bulunan rahiplere, 20 yerel, eyalet ve federal çapta da soruşturma açıldı.

Son dönemde rahiplere yönelik bu suçlamalardan en eskisi 1910'lu yıllara dayanıyor. Davaların bazılarının ise zaman aşımına uğradığı, suçlanan rahiplerin yüzde 60'ının artık hayatta olmadığı belirtiliyor.

Ayrıca, bir grup Katolik piskoposun cinsel taciz skandalları nedeniyle dün itibarıyla Illıonis eyaletinde inzivaya çekildiği, bu toplantıların politika belirleme amaçlı olmadığı, sadece dua edileceği belirtildi.

ABD'DE KİLİSELERDE CİNSEL TACİZ İDDİASI

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.

500'DEN FAZLA RAHİBİN ADININ VERİLMEDİĞİ İDDİASI

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan ve geçen ay ABD basınında yer alan ön rapor, ABD'de son zamanlarda gündemde olan kiliselerdeki cinsel istismar tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştı.

Rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500’den fazla rahibin adı, Illınois Katolik Piskoposluk Bölgesinin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.

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